Caruna no le puede pagar a sus socios

En el 2016, Marlon Martínez confió sus ahorros de años de trabajo a la Caja Rural Nacional, RL (Caruna), pero en junio del 2018 —dos meses después de haber iniciado la crisis sociopolítica— trató de retirar su dinero y a la fecha no ha podido recuperarlo. Al igual que Martínez, varias personas han solicitado el retiro de sus ahorros, pero Caruna ha puesto diversos pretextos para no devolverle el dinero a sus socios.

Margot Ortega, esposa de Martínez, dijo que han hecho solicitudes formales para que les entreguen los ahorros que tenían depositados en esa institución.

No le solicitaban tanto papeleo para hacer el trámite, pero inicialmente le dijeron que esperara tres meses y ahora ha perdido la esperanza.

Le puede interesar: Bancorp se queda con el control de los petrodólares venezolanos

A pesar que Martínez dejó claro a la institución que se retiraba de la sociedad porque había perdido su empleo y necesitaba el dinero, que a la fecha ascendía a 29,304 córdobas, la cooperativa cada día ponía una traba al trámite.

“Mi esposo con la crisis y la falta de empleo se tuvo que ir y me dejó un poder generalísimo a mi nombre, yo me he hecho cargo del trámite, pero en diciembre me dijeron con un tono bien feo que la junta no había resuelto nada.

“Ellos te dicen que te van a llamar y no te llaman, no te resuelven nada y yo incluso furiosa le dije a la mujer que si a alguien le habían devuelto dinero y la mujer enojada me dijo que a nadie se le había dado dinero, eso nos dice que no hay esperanza”, aseveró Margot Ortega.

Caruna es una cooperativa sandinista, a través de la cual se han canalizado los fondos del negocio petrolero que el dictador Daniel Ortega controla mediante Alba de Nicaragua, SA (Albanisa), la sociedad nicaragüense-venezolana que opera como la empresa madre de las operaciones petroleras en el país, que, además de la importación, suma la participación en diversos sectores económicos del país.

Lea además: Caruna no perdona a socios de cooperativas y cobra buses rusos

En el muro de Facebook de Caruna, hay varias personas que se están quejando por el mismo tema, sin embargo no obtienen respuesta de la cooperativa.

Karen Gutiérrez Rosales, quien es originaria de Matagalpa, manifestó que Caruna no le ha entregado un ahorro de siete mil córdobas y la última vez que fue a reclamar su dinero le dijeron que la institución había sido quemada en Managua y que el seguro no les había pagado.

“Me dijeron que por eso no podían devolver el dinero. Yo estoy cansada de andar peleando, mire, llego a la sucursal en Matagalpa me dicen que es en Managua, llamó a Managua y me dicen que eso es en Matagalpa y nadie me resuelve, y siempre me dicen que la situación del país está complicada, y son bien odiosos, tratan mal a la gente como si le llegamos a pedir. Si es mi dinero, un dinero que con muchos esfuerzo fui recogiendo”.

Otra socia, que prefirió no dar su nombre, señaló que desde junio del año pasado he estado gestionando para que le entreguen su dinero.

Lea también: El Hotel Seminole, parte del grupo Albanisa, cierra operaciones en Managua

“Yo soy maestra, tengo tres años de estar ahorrando en Caruna, ellos me deben más de 42 mil córdobas, que con mucho esfuerzo me gané. Desde junio estoy haciendo el trámite, y solo me dicen véngase el otro mes, ya estoy harta que me estén boleando, yo soy sandinista por eso confié en Caruna”, confió la socia.

Se intentó conocer la versión de Caruna. LA PRENSA fue a la oficina principal ubicada en la Colonia Centroamérica, pero no nos quisieron atender.

Caruna perdió liquidez

El exdiputado opositor Eliseo Núñez manifestó que la iliquidez que enfrenta Caruna posiblemente se está dando porque todo su capital pasó en varios fideicomisos a Bancorp.

Una auditoría realizada por Grant Thornton, cortada al 31 de diciembre del 2017, revela que a través de siete fideicomisos irrevocables, el Banco Corporativo (Bancorp) se hizo del control de la administración de los fondos provenientes de la cooperación de Venezuela, que durante años fueron manejados por la Caja Rural Nacional (Caruna).

Lea además: Remueven al gerente general de Caruna, la cooperativa del acuerdo petrolero con Venezuela

Sin embargo, recientemente Bancorp aseguró que no tiene vinculación con Alba de Nicaragua (Albanisa) ni con Petróleos de Venezuela (PDVSA), pese a que durante el proceso de aprobación del banco, el entonces titular de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (Siboif), Víctor Urcuyo, dijo a LA PRENSA el 26 de septiembre de 2014 que el dueño de Bancorp es Albanisa.

“Evidentemente hay un problema de dinero de parte de Caruna, probablemente esto tenga que ver con que el ciento por ciento del capital de Caruna fue depositado en el Bancorp y esto no le permite tener el flujo para pagar”, dijo Núñez.

Sostuvo que la situación que está viviendo Venezuela, aunada con las sanciones, ha frenado la cooperación y, sin esta ayuda, la mala administración de los fondos y la crisis sociopolítica que vive el país, Caruna estaría en un situación crítica.

“Caruna posiblemente se detuvo de recaudar fondos, ya solo tiene el sobrante de la ayuda venezolana, que es poco (…) La mayor parte de Caruna no tiene la capacidad de generar una administración sana, y por eso quedan mal”, añadió.

Antecedentes

Caruna era una pequeña cooperativa, fundada en 1993 por 13 asociados y una mujer como socia fundadora. Un pequeño colectivo de ahorro y crédito entre sus miembros, que en 2007 tuvo un vuelco espectacular con la llegada al poder del presidente inconstitucional Daniel Ortega.

Más en: Hacienda oficializa pagos al Bancorp por deudas de Correos y Enel

La entrada en el juego político y económico de Nicaragua del acuerdo petrolero firmado con Venezuela convirtió a esta pequeña cooperativa en un enlace clave para la ejecución de este convenio. El convenio ha sufrido modificaciones de 2007 a la fecha, detallan investigaciones de LA PRENSA.