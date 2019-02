Manoseo a Ley Electoral es para favorecer en las elecciones al FSLN

La Ley Electoral (Ley 331) será reformada por décima ocasión con trámite de urgencia a petición del dictador Daniel Ortega, y será la quinta vez que se modificará esa norma, específicamente para permitir que el ciudadano que no aparezca en el padrón electoral pero sí en la lista de cedulados de la circunscripción, se le permita votar.

La reforma a la Ley 331 sería aprobada este martes en el poder legislativo, sin que sea previamente evaluada por una comisión especial, a pesar de que es un procedimiento que lo obliga la Constitución por ser la Ley Electoral de rango constitucional.

El analista José Antonio Peraza cuestionó que nuevamente por intereses del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) se modifique la Ley 331 “a la ligera”, y no se aproveche para hacerle los cambios que la mayoría de la población demanda, entre ellos depurar el sistema de la partidarización.

La iniciativa propone modificar el artículo 196 bis transitorio, para que en las elecciones regionales de la Costa Caribe, del 3 de marzo, se permita “que cualquier persona que estando en la lista de ciudadanos cedulados no se encuentra en el padrón electoral, de la respectiva Junta Receptora de Votos” (JRV) solicite “su inclusión en el padrón presentando su cédula de identidad”. En la JRV “lo registrará de inmediato sin más trámites, permitiéndole al ciudadano ejercer el derecho a votar”, ordena la reforma.

Peraza explicó que el artículo 196 ha venido siendo modificado desde el 2012, en esa oportunidad fue para quitar que el ciudadano que no aparecía en el padrón no pudiera votar.

“Como hubo tanto abuso, un robo excesivo en las elecciones del 2011, el Frente se quiso congraciar diciendo que para que no hubiese voto doble se reformó en 2012 la ley donde se dijo que el ciudadano que no apareciera en el padrón electoral no votaba. Solo podías votar si aparecías en el padrón, aunque fueses de la circunscripción. Pero eso también fue usado para cometer fraudes”, refirió Peraza.

En las elecciones de 2011, Ortega se reeligió a pesar de prohibirlo la Constitución, en un proceso considerado fraudulento y amparado en una sentencia judicial emitida por funcionarios afiliados a su partido.

Sin embargo, la Ley Electoral fue nuevamente cambiada parcialmente en 2014, restableciéndose en el artículo 196 que quienes no aparezcan en el padrón electoral pero sí en la lista de cedulados de la circunscripción, se les inscriba y voten.

La reforma parcial a ese punto de la Ley 331 se repitió para los comicios de 2016, 2017 y ahora para las regionales del Caribe en 2019.

“El sistema en general está viciado, no sirve. Eso (la reforma) facilita el fraude, pero si quieres aumentar el número de participación te sirve, pero aumentas la posibilidad del voto múltiple”, dijo Peraza.

Nancy Elízabeth Henríquez, presidenta del partido indígena Yatama, dijo que “como en la Costa hay un amplio rechazo al Frente, lo que buscan con esta reforma es trasladar gente del Pacífico para hacer el doble voto a través del ratón loco”.

Así piensa CxL

Las elecciones regionales son para elegir a noventa miembros del Consejo Regional de la Costa Caribe Norte y del Caribe Sur. Participan 11 partidos y dos alianzas. Para Kitty Monterrey, presidenta del partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), “es correcta” la reforma a la Ley 331 “para que se le permita a la gente ejercer su derecho al voto”. No obstante, Monterrey dijo que esto “no resuelve las anomalías en el padrón electoral”.