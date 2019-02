Alejandro Sanz, Carlos Vives, Juan Luis Guerra... Artistas listos para cantar y ayudar a Venezuela

Este viernes 22 de febrero varios artistas participaran en el Venezuela Aid Live, que se realizará en realizará en el puente Simón Bolívar, que tiene el principal paso fronterizo entre ambos países, con el próposito de “dar a conocer al mundo la trágica situación que viven los venezolanos”.

El evento se celebrará además un día antes del previsto para la entrada en ese país de la ayuda humanitaria donada por países que reconocen a Juan Guaidó como presidente encargado venezolano.

El Venezuela Aid Live, anunciado la semana pasada por el empresario británico Richard Branson, fundador del Grupo Virgin, se realizará desde las 10:00 a.m. (hora local) y tiene como objetivo recaudar hasta 100 millones de dólares.

.@juanes is also joining-in to be a part of this incredible concert. We are going to change a lot of people’s reality. Everyone can be a part of this amazing cause and support this event that wants to raise funds for Venezuela’s humanitarian crisis. #AidVenezuela #AyudaVenezuela pic.twitter.com/4nWFjIAZjz

— Venezuela Aid Live (@VenezuelaAid) 19 de febrero de 2019