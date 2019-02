John Bolton, asesor de Seguridad Nacional de Donald Trump: “Los días de (Daniel) Ortega están contados”

John Bolton, asesor de Seguridad Nacional del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles que los días del dictador nicaragüense, Daniel Ortega “están contados” e indicó que “el pueblo nicaragüense pronto será libre”.

Así lo expresó Bolton a través de un tuit en el que además hizo referencia a la reciente condena impuesta por el régimen orteguista a los líderes campesinos Medardo Mairena, Pedro Mena y Luis Icabalceta, condenados a 216, 210 y 59 años respectivamente.

Lea además: John Bolton, asesor de Seguridad Nacional de Donald Trump, pone la mira en Albanisa

“El régimen de Ortega condenó a tres líderes agrícolas a 550 años de prisión por sus papeles en protestas en 2018, donde las fuerzas policiales de Ortega mataron a 300 activistas. Como dijo el lunes el presidente Trump, los días de Ortega están contados y el pueblo nicaragüense pronto será libre”, cita el tuit de Bolton.

Los líderes campesinos fueron acusados por terrorismo, crimen organizado y otros delitos por el asesinato de cuatro policías y un profesor durante el ataque contra una delegación policial de la comunidad de Morrito, en Río San Juan el pasado 12 de julio.

The Ortega regime has sentenced three farm leaders to 550 years in prison for their roles in protests in 2018, where Ortega’s police forces reportedly killed 300 activists. As President Trump said Monday, Ortega’s days are numbered and the Nicaraguan people will soon be free.

— John Bolton (@AmbJohnBolton) February 20, 2019