Orteguistas no logran ponerse de acuerdo sobre cuánto debe ajustarse el salario mínimo en 2019

La sexta reunión para negociar el salario mínimo fracasó este jueves, debido a que los aliados al régimen de Daniel Ortega aún no logran ponerse de acuerdo si habrá o no aumento este año.

La mesa negociadora del salario mínimo fue instalada el pasado 18 de enero, donde se excluyó a representantes del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), cuya cúpula ahora mantiene una relación hostil con el régimen de Daniel Ortega.

Leonardo Torres, presidente del Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Conimipyme) y aliado del régimen, señaló que ellos presentaron su propuesta el 10 de febrero, donde pedían que no hubiera ajuste para nadie y que la revisión se diera en los próximos seis meses. Esta última propuesta ya fue aprobada por los miembros negociadores, es decir que en junio se volverían a negociar el salario mínimo, esto debido a la crisis sociopolítica que vive el país, la cual ha afectado seriamente la economía.

“Ya he hablado con los sindicatos, habíamos llegado al entendimiento que no podíamos aumentar salario porque podía disminuir los empleos, por lo menos hay un medio compromiso en el caso de nosotros las mipymes, pero en el caso de la gran empresa no tenemos por qué negociarla, pero si les dije que cualquier incremento tenían que tomar en consideración la variación interanual de la canasta básica, o sea que cualquier incremento no puede ser mayor del 3 por ciento, sin embargo hoy a última hora, de la CST, Roberto González presentó una propuesta, ellos proponen el 8.25 para todo el mundo y 3 por ciento para la pymes, nosotros lógicamente dijimos que no acompañábamos esa propuesta”, dijo Torres.

La actual tabla del salario mínimo vence el 28 de febrero, es decir que para esa fecha se debió haber decidido de cuánto será el ajuste o si no habrá aumento para los nueve sectores económicos, sin incluir zona franca, que ya tiene pactado su incremento y que entró en vigencia en enero.

Por su parte el dirigente de la Confederación Sindical de Trabajadores José Benito Escobar (CST-JBE), Luis Barbosa manifestó que se está buscando un consenso.

“Vamos a buscar a un consenso, estamos obligados a buscar un consenso, el acuerdo tripartito es fundamental para todos los trabajadores, los empresarios y el gobierno, queda una reunión, tenemos hasta el próximo jueves, de no llegar a un consenso el ministerio haría el ajuste, pero apostamos a buscar un punto de equilibrio entre todos”, dijo Barbosa.

El año pasado la mesa negociadora del salario mínimo no logró llegar a un acuerdo, por tanto la ministra Alba Luz Torres Briones ordenó un incremento de 10.40 por ciento, aplicado en dos tantos.

La negociación del salario mínimo se realiza en momentos que el Ejecutivo impulsa un paquete de reformas fiscales, que implican la eliminación de exenciones y exoneraciones, así como un aumento en la alícuota del anticipo mensual del Impuesto sobre la Renta (IR) del 1 al 3 por ciento. A esto se le suma que hace dos semanas se aprobó un paquete de reforma al Seguro Social, que aumenta el aporte de los trabajadores y empleados y achica las futuras pensiones.