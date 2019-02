Los Gemelos, protagonistas de lo mejor del boxeo profesional 2018

HOY

Con la emoción a flor de piel, el campeón pinolero de las 108 libras de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), Félix “Gemelo” Alvarado, subió al estrado a recibir su trofeo como el mejor boxeador del 2018 por parte de la Comisión Nicaragüense de Boxeo Profesional (Conibop), la noche del jueves reciente en un hotel capitalino.

“Agradezco a muchas personas por cada palabra que me dieron de aliento, porque siempre creyeron en que podía ser campeón y eso me ayudó a no desistir. Quiero ser campeón por mucho tiempo”, dijo Félix con su hija en brazos.

Aunque todavía no hay rival ni fecha definidos para la defensa de su título, Félix entrena a diario por si surge pronto alguna oportunidad.

René, su hermano, recibió un trofeo y aseguró que pese a que deberá esperar para disputar la corona mundial de las 130 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), sobre todo ahora que el campeón estadounidense Andrew Cancio peleará en una revancha con el excampeón Antonio Machado.

“Lamentablemente tengo que esperar a pelear por el título y por eso debo hacer alguna pelea para mantenerme en ritmo, pero todavía no hay rival”, aclaró René.

Luego el futuro y presente boxístico se cruzaron. El tetracampeón Román González entregó el trofeo de boxeador novato del 2018 a Kevin Traña.

“Me siento emocionado, muy feliz. Tengo muchas metas, quiero ser como Alexis Argüello, mi impulso es mi familia, mi entrenador. Voy a seguir luchando”, finalizó Traña.

Haxel Murillo (escrito), Noche de Campeones (televisivo), Ricardo Martínez (radio) y Juan Ramírez (radio) fueron los mejores en periodismo.

También fueron reconocidas, Búfalo Boxing, de Ruth Rodríguez, como la promotora del 2018. Ernesto Irías protagonizó la mejor pelea con Cristian Narváez. William Ramírez, de WRAM Boxing, el mejor promotor y quien trabaja con Pablo Osuna, de Nicaboxing. Gimnasio Roberto Huembes, mejor escuela de boxeo.

También reconocieron el trabajo de Luis Cortez, mejor entrenador. Ramón González, mejor árbitro y César Berríos, mejor juez.

El excampeón pinolero Cristofer González Rosales no asistió y en su lugar, su entrenador Róger González recibió el reconocimiento.

Conibop dedicó su ceremonia de premiación a Carlos Marín, Silvio Ortíz y Bismarck Morales.