Carlos Alberto Montaner afirma que la caída de Nicolás Maduro arrastrará a Daniel Ortega

Para el escritor y analista político Carlos Alberto Montaner, la caída del régimen de Nicolás Maduro arrastrará a la dictadura de Daniel Ortega, en Nicaragua, algo que el caudillo sandinista “sabe”.

Para Montaner, la crisis venezolana es muy seria y asegura que Daniel Ortega lo tiene claro.

Ortega llamó esta semana a retomar el diálogo con la Alianza Cívica y los empresarios, previsto a iniciar la próxima semana; sin embargo, el régimen sigue secuestrando y sentenciando a absurdas condenas a líderes opositores.

Le puede interesar: Embajador del papa en Nicaragua: “Hay que darle confianza al diálogo, porque no hay otra alternativa”

“La caída del régimen de Venezuela creo que va a arrastrar a Nicaragua, en primer lugar; en segundo lugar, a Bolivia; y, en tercer lugar, tal vez a Cuba. Pero lo de Venezuela es muy serio y Daniel Ortega lo sabe”, afirmó el analista cubano-estadounidense.

Bolton tiene razón

“Creo que en el caso de Nicaragua (el asesor de Seguridad Nacional, John) Bolton tiene razón: los días de Daniel Ortega están contados y yo creo que son pocos”, aseveró Montaner en referencia al tuit del asesor de Seguridad Nacional donde manifestó que los días del dictador nicaragüense Daniel Ortega “están contados”, después de reaccionar a la condena de 216 años de prisión que impuso el régimen sandinista al líder anticanal Medardo Mairena.

Lea además: Daniel Ortega anuncia inicio del Diálogo Nacional para el miércoles 27 de febrero

El presidente Donald Trump dijo en la ciudad de Miami, Florida, durante su discurso que el fin del socialismo en Venezuela, Cuba y Nicaragua está cerca, y advirtió que “una caída del dictador Maduro traerá consecuencias directas a las dictaduras de Nicaragua y Cuba”.

Vieja estrategia

Montaner es del criterio que Estados Unidos ha retomado la vieja estrategia de que América es un continente sin dictaduras, “con la excepción crónica de Cuba, pero sin otras dictaduras, y considera que esa estrategia es viable en la región”.

“En el caso de América Latina es posible y sobre todo que los presidentes firmaron la Carta Democrática Interamericana en Lima, en 2001, eso es una garantía que las cosas hay que hacerlas de cierta manera en América para que funcionen bien, de manera que no se puede decir que esto es un esfuerzo imperialista de los Estados Unidos, esto es ajustarse a lo que se prometió en la Carta Democrática, que los países deben conducirse de cierta manera”, indicó.

Elecciones anticipadas

El analista político cree que la solución a la crisis en Nicaragua debe ser adelantar las elecciones, una demanda a la “que Ortega se ha negado hasta ahora y admitir que él no sería el candidato, ni él ni su mujer; cambiar el Consejo Supremo Electoral (CSE) y nombrar nicaragüenses, que sí los hay, más allá de toda sospecha para poder salir de esta dictadura”, refirió.

Montaner dijo que el objetivo del dictador Ortega es pactar y permanecer en Nicaragua.

Lea también: Exgerente de PDVSA: “Una vez que caiga el régimen de Maduro, los días de Daniel Ortega comienzan a correr”

“Ortega no se ve huyendo de Nicaragua y exiliándose. Él no se ve (en esas condiciones), él se ve en Nicaragua, pactando con los Estados Unidos. Es lo que él piensa”, agregó

“No sé si Estados Unidos haría eso, o si los nicaragüenses están dispuestos a aceptarlo”, expresó el analista político.

Intervención militar

A juicio del analista político Carlos Montaner, no cree viable una intervención militar en Venezuela ni en Nicaragua.

“Creo que no. Lo que va a ocurrir es una especie de fomento de la utilización de la fuerza local, de la propia oposición venezolana, tal vez de la propia oposición nicaragüense. No creería que en esta época Estados Unidos desembarque tropas, no creo que eso sea un hecho, pero sí creo que estas dictaduras abandonan el poder, se acaban”, acotó. Para el escritor, en Nicaragua no se observa un liderazgo opositor como el que ha logrado Venezuela debido a la habilidad de Ortega, que logró desarticular los partidos de oposición. “No hay partido liberal, no hay partido conservador, lo que hay son distintos grupos conservadores, liberales y distintos grupos exsandinistas, pero no existe un partido liberal.

Eso es posible en el futuro”, comentó.