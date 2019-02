Régimen de Nicolás Maduro frena la entrada de la ayuda humanitaria a Venezuela

En el puente Francisco de Paula Santander, que separa a la ciudad colombiana de Cúcuta con la venezolana de Ureña, quedaron los sueños de los venezolanos que sufren la grave crisis humanitaria y anhelaban la entrada de la ayuda humanitaria a su país. Ahí fueron quemados dos camiones que trasladaban los víveres y más de 280 personas resultaron heridas.

La jornada del sábado se tornó violenta luego de que policías y guardias reprimieran a manifestantes. Al menos cuatro personas murieron en la frontera con Brasil, donde se preveía la entrada de otros camiones con ayuda. También se dio la deserción de al menos sesenta miembros de las Fuerzas Armadas de Venezuela que buscaron refugio en Colombia.

Los choques comenzaron desde muy temprano en el puente internacional Simón Bolívar, que comunica la ciudad colombiana de Cúcuta con la venezolana de San Antonio del Táchira, y se propagaron por el Francisco de Paula Santander. En el puente Tienditas, donde se almacenan toneladas de ayuda enviada por Estados Unidos, Chile y otros países, la gente se aglomeró desde horas tempranas pero el bloqueo por parte del régimen de Nicolás Maduro continuó y los camiones que transportaban los alimentos y medicinas no intentaron atravesarlo.

Al final del día, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres de Colombia (UNGRD) informó que la ayuda humanitaria que había sido cargada en varios tractocamiones para ser llevada a Venezuela fue de nuevo resguardada en el centro de acopio de Tienditas, Colombia.

El regreso se dio luego de que dos camiones con cargamentos de la ayuda fueron quemados por la Policía Nacional Bolivariana en el lado venezolano del puente Francisco de Paula Santander, que conecta al país con Colombia, denunció la diputada Gaby Arellano.

Le puede interesar: EL ABC para entender Venezuela

“La gente está salvando la carga de la primera gandola (camión) y cuidando la ayuda humanitaria que Maduro, el dictador, mandó a quemar”, dijo a periodistas la diputada.

Cientos de voluntarios que participaron en la movilización intentaron salvar medicinas y alimentos de los dos camiones en el puente que conecta a las dos naciones. En medio del caos que generó la quema de los camiones, civiles cruzaron al lado venezolano del Puente Internacional Francisco de Paula Santander para devolver a territorio colombiano algunas cajas con asistencia.

También lea: Juan Guaidó llama la comunidad internacional a considerar “todas las cartas” frente al régimen de Maduro

Pero se encontraron con la oposición de la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía venezolana, lo que degeneró en enfrentamientos en los que las fuerzas del régimen de Maduro dispararon gases lacrimógenos. Los ciudadanos respondieron con piedras.

El senador estadounidense, Marco Rubio, informó la noche de este sábado, a través de su cuenta de Twitter que el diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, Freddy Superlano y su primo, Carlos Salinas, fueron envenenados este mismo sábado durante el desayuno. Salinas murió producto del envenenamiento y Superlano se encuentra hospitalizado en estado grave.

Grave situation developing right now inside of #Colombia.@freddysuperlano a member of the National Assembly of #Venezuela was poisoned this morning at breakfast inside of Colombia & is in serious condition at the hospital.

His assistant Carlos Salinas has died from poisoning.

— Marco Rubio (@marcorubio) February 24, 2019