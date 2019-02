La parte visible de la crisis económica que vive Nicaragua

Sin duda, abril del 2018 ha significado un antes y un después para Nicaragua. A diez meses de crisis sociopolítica, la economía desciende de una forma voraz y visible. Locales cerrados, restaurantes vacíos, rótulos sin publicidad; gasolineras canceladas, son algunos de la lista de afectaciones que parece crecer cada día.

La crisis que vive Nicaragua se reflejada a primera vista en los rótulos sin publicidad en Managua. Las vallas que están ubicadas en las vías principales de la capital como La Pista Juan Pablo II, Carretera a Masaya, Avenida Bolívar y Pista de la Solidaridad, permanecen vacíos. Las empresas privadas no se están anunciando. Antes de abril era difícil ver en Managua espacios disponible en la rótulos para publicidad. Ahora la mayoría están vacío. Hasta parece extraño el paisaje urbano de la ciudad sin sobrecarga de publicidad.

La banca nacional puso fin a varios años de crecimiento y expansión. Entre abril y noviembre del año 2018 se reportan que han cerrando 45 sucursales y ventanillas, la mayoría de ellas en el interior del país. Lo que ha implicado la despedida de más de trescientos empleados. En abril, funcionaban 612 sucursales y ventanillas bancarias con 11,484 trabajadores; de estas, 267 estaban ubicadas en Managua y 345 en los departamentos.

Las gasolineras no escapan de la crisis. Tres gasolineras de la empresa Puma fueron cerradas en Managua, pero también otra estación de la empresa Uno en Rivas y León sin que las autoridades del Instituto Nicaragüense de Energía (INE), el ente regulador, ofrecieran una explicación. En Managua, las gasolineras afectadas están en Metrocentro, junto al Instituto Loyola y en el sector de la rotonda la Virgen.

Además: Alianza Cívica: La libertad de los presos políticos es de prioridad en la negociación con Daniel Ortega

La crisis también ha golpeado al Puerto Salvador Allende, el emblemático centro turístico del régimen orteguista. Por más que el gobierno hable de la “normalidad” que vive Nicaragua, es visible llegar a este lugar y encontrar restaurantes vacíos, locales cerrados y mucha menos afluencia de personas; es igual si es lunes, martes, sábado o domingo. Por la falta de paga en el alquiler, la administración del puerto cerró el restaurante Majava y la discoteca El Zol y hay tres quioscos cercados con cinta amarilla. El proyecto turístico se inauguró en el año 2008 y desde su inicio tuvo una asombrosa aceptación en la población al punto que la Empresa Portuaria Nacional (EPN) tuvo que ampliarlo, desarrollando tres etapas más hacia el oeste. Una cuarta etapa quedó estancada debido a la crisis.

La distribución de autos es otro de los rubro que se ve al borde de la quiebra. En el primer mes de año, las ventas cayeron un noventa por ciento. Y con la reforma a la Ley de Concertación Tributaria (LCT) el sector se miraría todavía más afectado. Varias casas distribuidora han decidido cerrar sus puertas. Según datos de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), el sector automotor cerró el 2018 con una caída del 57 por ciento en sus ventas debido a la crisis sociopolítica. Lo que se traduce en el desemepleo del 35 y 40 por ciento del personal de estas empresas, según estiman las fuentes.

Puede leer: Combustibles tendrán fuerte alza este fin de semana

Hasta la fecha no se conoce del cierre de supermercados. Lo que sí es notable en algunas las sucursales de estas cadenas de servicios, con presencia en Managua, es la disminución de personal en las cajas, que a diferencia de antes de abril, no funcionan todas al mismo tiempo, aún cuando hayan personas en fila esperando ser atendidas. Las ofertas continuas en productos que algunas veces tienen fecha cercana de vencimiento, es otra de las dinámicas que llama la atención. Lo que lleva a pensar que la gente no está comprando igual que antes y los productos se están acumulando.

Le puede interesar: Reforma fiscal asfixiaría a empresarias nicaragüenses

La cadena de restaurantes Burguer King salió del país. Pocos meses después de haber iniciado la crisis, las puertas de las sucursales de la cadena fueron cerraron una a una, hasta desaparecer.

Cada vez es mayor la cantidad de módulos, locales bienes inmuebles con el rótulo: “Se renta”. “Disponible” “Se vende”, producto de la poca demanda, sustentada en la crisis que parece aumentar. Los Food Court de centro comerciales de Managua pueden encontrarse vacíos.