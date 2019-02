Israel Lanuza: “Vivo de mi música”

Israel Lanuza es originario de San Rafael del Sur, pero desde la adolescencia vive en Managua. Es el menor de cuatro hermanos. Estudió un técnico medio en programación y ha hecho estudios básicos en música.

Su primera canción la escribió a los 14 años y las 17 producciones que tiene son de su autoría. Antes dependía de su negocio de gorras para financiar sus carrera musical, ahora asegura que empieza a “vivir de mi música”.

¿Qué lo pone nervioso?

Cometer errores. No hacer las cosas bien.

Un libro.

Me gustan más los libros de geografía que de literatura. Leo los almanaques mundiales.

¿Baila?

A mi modo (ríe a carcajadas).

¿Canta en la ducha?

No. No recuerdo que cante en la ducha. Solo en otros momentos.

¿Cómo le va en el amor?

Excelente. Estoy en una relación.

¿Superhéroe favorito?

Me encanta Spiderman.

Si fuera presidente por un día, ¿qué haría?

Permitiría la libertad de expresión.

¿Chocolate o vainilla?

Vainilla.

¿Blanco o negro?

Gris (ríe).

¿Qué haría si se sacara la lotería?

Hacerle el sueño realidad a personas cercanas. Por ejemplo, conozco algunas que necesitan una cirugía,

no dudaría en ayudarlas.

¿Qué olor le traslada a su infancia?

El olor de la naturaleza. Las flores. Mi infancia fue en el campo.

¿Qué es lo primero que hace cuando se levanta?

El desayuno (ríe).

¿Crees en Dios?

Claro.

¿Ha estado a punto de morir?

Sí. Tenía 2 años. Me cuentan que me cayó una bicicleta encima y el disco de la cadena me partió la lengua en cuatro tantos. Vivíamos en una zona rural en San Rafael del Sur y era difícil llegar a un hospital. Ahora solo tengo las cicatrices.

¿Sabe por qué le pusieron su nombre.

Israel, porque es un pueblo invencible. Lo eligió mi mamá.

¿Toca algún instrumento?

Sí. Me encanta el bongó. La percusión me encanta.

¿Le gusta la cocina? ¿Qué tan bueno es cocinando?

Claro. Yo siento que más o menos tirando a bien.