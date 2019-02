Régimen de Nicolás Maduro expulsa al equipo periodístico de Univisión

El equipo de Univisión que le realizó una entrevista al dictador Nicolás Maduro y que fue retenido en el palacio presidencial, fue trasladado este martes al Aeropuerto Internacional de Maiquetía para ser deportado, dijo el Sindicato de Trabajadores de la Prensa (SNTP) venezolano.

En un mensaje en Twitter, el SNTP aseguró que el equipo de la cadena hispana, liderado por el periodista Jorge Ramos, llegó a las 08:05 de la mañana (hora local) al aeropuerto, que sirve a Caracas, para ser deportado y que está previsto que su vuelo salga en horas del mediodía.

“Equipo de @UniNoticias será deportado en el vuelo AA1483, de American Airlines, con destino Miami”, afirmó en otro mensaje el sindicato tras señalar que son cinco personas las que serán deportadas.

Ramos confirmó que será deportado de Venezuela a Miami junto a sus compañeros tras ser retenido el lunes en el Palacio de Miraflores mientras entrevistaba a Maduro. “Tenemos que partir al aeropuerto en unos minutos y salir deportados de Caracas. Salimos en el vuelo de American Airlines de Caracas a Miami a las 12 del día”, dijo Ramos a la emisora La FM de Colombia.

Antes de partir al aeropuerto, comentó que su hotel seguía rodeado por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y que irán al aeropuerto en “autos del Gobierno mexicano para estar más o menos protegidos”.

Dos trabajadores venezolanos de la cadena en Caracas, Francisco Urreiztieta y Édgar Trujillo, también saldrán del país por medidas de seguridad, aunque no fueron deportados, según indicó el presidente del SNTP, Marco Ruiz, a una radio local.

Según el SNTP, Ramos y sus compañeros fueron escoltados hasta el aeropuerto por el Servicio de Inteligencia venezolano que, asegura, los vigiló durante toda la noche en el hotel en que se hospedaban, luego de que salieran de la retención en el palacio presidencial de Miraflores.

Tras su “liberación”, Ramos dijo a la cadena hispana que la retención de él y sus compañeros María Martínez, Claudia Rondón, Juan Carlos Guzmán, Martín Guzmán y Francisco Urreiztieta ocurrió después de que a Maduro le disgustaran unas preguntas y unos videos que le mostró.

De acuerdo con el periodista Enrique Acevedo -también de Univisión-, el video que Ramos le mostró a Maduro es el de unos jóvenes comiendo de un camión de basura y diciendo que a Maduro hay que “sacarlo” del poder.

“Como de la basura, de la basura, primera vez en mi vida (…) presidente me disculpa pero usted como presidente no sirve”, dice un hombre identificado como Jesús en el video compartido por Acevedo en su cuenta en Twitter.

Estas son las imágenes que ⁦@jorgeramosnews⁩ le mostró a Nicolás Maduro y que provocaron que Maduro se levantara de la entrevista,⁩ que retuvieran al equipo de Univision y que confiscaran su trabajo. Esto es lo que Maduro no quiere que vea el mundo. pic.twitter.com/UfSZ3lr5Jm — Enrique Acevedo (@Enrique_Acevedo) February 26, 2019

El material de la entrevista de Ramos fue confiscado por el Gobierno, dijo Ramos. “No le gustó, se paró, se fue y su ministro (de Comunicación) Jorge Rodríguez dijo que la entrevista no estaba autorizada y nos decomisó. Nos quitaron las cámaras, no nos la han regresado, nos quitaron las tarjetas (de memoria)”, agregó Ramos.

En este sentido, comentó que comenzó la entrevista preguntando a Maduro “que mucha gente no le considera un presidente legítimo, sino un dictador (…) sobre los muertos en la represión, los abusos, los prisioneros políticos, la crisis humanitaria que vive el país y la crisis humanitaria”. Sin embargo, Ramos relató que “el punto de quiebre” fue el momento en que le mostró ese video, cuando Maduro se levantó y “trató de tapar” la tableta en que tenía las imágenes. Ramos le dijo en ese momento que “eso hacían los dictadores, no los demócratas”.

Tras ello, les quitaron las cámaras y el material y sacaron de Miraflores a todo el equipo. “Me expulsan de Miraflores pero antes de salir me meten a un cuarto de vigilancia, en la entrada me piden mi celular y no se lo doy”, añadió el periodista de nacionalidad mexicana y estadounidense.

Pese a su negativa, comentó que se lo arrebataron, así como su mochila pues temían que hubieran grabado la entrevista y “luego ese audio se filtrara”. “En la madrugada me regresaron mi celular totalmente vacío, seguramente hackeado”, apostilló Ramos, que dijo que lo cambiara lo antes posible.

Finalmente, el periodista agregó que tanto el Gobierno mexicano como el de Estados Unidos, “se han portado extraordinariamente bien. “Ayer tuvimos toda la ayuda del Gobierno mexicano, con autos del Gobierno mexicano vamos a ir al aeropuerto. En este momento tengo un enorme agradecimiento al Gobierno de México y de Estados Unidos”, concluyó.

Además, varios medios de comunicación, nacionales e internacionales, han sido sacados del aire por orden del Gobierno chavista, especialmente al ser críticos con la Administración, como CNN en Español en 2017, los colombianos NTN24 en 2014, RCN y Caracol en 2017 y en 2007 el nacional Radio Caracas Televisión (RCTV).

Guaidó condena retención

El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, condenó la retención del equipo de Univisión. “Condenamos los actos violentos del usurpador con el periodista @jorgeramosnews y su equipo de Univisión”, dijo en Twitter Guaidó, quien considera a Maduro un “usurpador” por haber sido electo en unos comicios tachados de fraudulentos.

El líder opositor exigió respeto a los derechos del equipo de Univisión y agregó que el “desespero” de Maduro “es cada día más evidente”, pues “no pudo” responder a la preguntas del periodista.

Por su parte el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, expresó “su solidaridad” con Jorge Ramos, quien es de origen mexicano, y “reitera que se apega a los principios de no intervención”, aseguró el corresponsal de Univisión, Enrique Acevedo.

El Presidente de México @lopezobrador_ expresa su solidaridad con el periodista de Univision @jorgeramosnews, pero reitera que se apega a los principios de no intervención. “No quiero meterme en esto, México va a ser respetuoso”. — Enrique Acevedo (@Enrique_Acevedo) February 26, 2019

No es la primera vez que ocurren retenciones de periodistas en Venezuela, en enero pasado se registraron varias detenciones de trabajadores de la prensa, incluidos cuatro de la agencia de noticias EFE. El Sindicato de Prensa contabilizó solo en enero 40 agresiones por parte de cuerpos de seguridad del Estado contra trabajadores de la prensa.

El Ejecutivo de Maduro asegura constantemente que la prensa, particularmente la extranjera, crea “campañas mediáticas” en su contra y les acusa incluso de mentir sobre la situación de crisis que hay en Venezuela.