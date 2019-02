Régimen orteguista orienta a jueces otorgar casa por cárcel a 100 presos políticos

Jueces orteguistas ordenarán medidas cautelares de casa por cárcel a unos 100 presos políticos en las próximas horas, previo al inicio del Diálogo Nacional entre el régimen de Daniel Ortega y representantes de la sociedad civil. Según fuentes judiciales, la mañana de este martes fueron llamados a reunión de urgencia todos los jueces orteguistas donde les bajaron la orientación.

Se desconoce en base a qué los jueces harán el cambio de medida cautelar de prisión preventiva a arresto domiciliar. Esta idea fue propuesta por los diputados europeos durante su visita en enero pasado, quienes afirmaron que una condición para retomar el Diálogo Nacional sería la libertad de los presos políticos a través de la figura de casa por cárcel.

“Los asistentes de los jueces están trabajando en las órdenes de libertad y ellos mismos se encargaran de llevarlas al sistema penitenciario, la información no pasará de mano en mano”, dijo una de las fuentes.

Desde el viernes pasado, las audiencias contra los presos políticos han sido suspendidas, entre estos, al menos diez casos que llevan los abogados de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).

“Oficialmente no nos han comunicado, pero hemos tenidos muchos indicios que se beneficiará con medidas alternas a buen grupo de reos, entre ellos, Miguel Mora y Lucía Pineda. Estamos esperando la confirmación”, aseguró el abogado de la CPDH, Julio Montenegro. Montenegro es varios reos políticos, incluyendo a los periodistas.

Familia espera libertad absoluta

Alejandro Ubau, tío de la periodista Lucía Pineda Ubau, dijo a LA PRENSA que la familia todavía no ha sido notificada sobre un cambio de medida cautelar a beneficio de la reportera, quien también es prisionera política; no obstante, están a la expectativa de lo que pueda pasar y aseguran que no se debería negociar un cambio de medida cautelar sino la libertad absoluta de los prisioneros políticos.

“Nuestra expectativa es que los dejen en libertad total porque ellos (Pineda y Miguel Mora) son periodistas que no dirigieron ningún tipo de protestas, que su labor fue informar, igual me parece que (la liberación) debe de ser para todos los prisioneros políticos… devolverles su derecho a la libertad no es un favor, ni debería de ser un condicionante”, expresó Ubau.

Además el tío de la periodista dijo que el cambio de medida cautelar permitirá que los presos políticos tengan atención médica: “Nos parece que lo que debería de negociarse es la libertad absoluta; sin embargo, desconocemos qué es lo que se está negociando en la comisión, pero bueno una medida cautelar de esas al menos nos permite atender la salud de ellos que es ahorita lo más importante, porque su salud está en franco deterioro”.

Actualmente existen más de setecientas personas en Nicaragua, acusadas de terrorismo, crimen organizado, incendio, secuestro simple, obstrucción al servicio público, tenencia ilegal de arma de fuego, entre otros delitos, por haber participado en las manifestaciones contra el régimen orteguista y todos están bajo prisión, incluso los que están por cometer supuestas faltas penales, como el caso del maratonista Alex Vanegas. Las supuestas víctimas de los acusados son militantes del partido Frente Sandinista y policías orteguistas.

Las protestas cívicas en Nicaragua en demanda de democracia y adelanto de elecciones presidenciales empezaron el 18 de abril de 2018, a la fecha esta cifra va en aumento porque la represión y secuestros de parte de la Policía Orteguista no se detienen en todo el país.

Según las fuentes judiciales, se priorizarán aquellos casos que están en apelación y los que ya tienen sentencia en primera instancia. Además, serán autoconvocados que no fueron líderes en las protestas, confió otra fuente judicial.

Abogados penalistas consultados por LA PRENSA, consideran viable esta figura jurídica, porque no contradice el ordenamiento jurídico del país.

Además, no lesiona ni los derechos del procesado ni de la víctima, aunque consideran que lo más certero es anular los procesos legales abiertos contra autoconvocados, por la serie de irregularidades que hay en ellos desde las detenciones de los afectados, las investigaciones sesgadas y la violación al debido proceso.

“La Unión Europea hace una propuesta jurídico-política, que es perfectamente viable su aplicación en los procesos penales actuales. Una medida menos gravosa no lesiona el derecho del acusado a su libertad ni el de la víctima a su derecho de acceso a la justicia. La prisión no debe ser la regla de un proceso penal democrático”, refirió en su momento el abogado penalista Elton Ortega.

Ortega agregó que los jueces penales que están viendo los casos contra los autoconvocados tienen muchos elementos para fundamentar el cambio de medida cautelar de prisión preventiva a una menos gravosa a como es la casa por cárcel. Entre estas el derecho a la salud, a la dignidad humana y los valetudinarios, que por su condición de vejez y padecimiento de enfermedades crónicas, tienen derecho de estar en su casa y la ley lo estable.