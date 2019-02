Reos políticos tienen golpes y heridas, denuncian sus familiares

Familiares de algunos prisioneros políticos denunciaron este martes, al salir del Sistema Penitenciario Nacional, que sus parientes presentan golpes producto de una golpiza que recibieron el pasado 19 de febrero, tal como denunció días atrás el abogado Julio Montenegro de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).

Liseth Espinoza Gallegos, hermana del reo político Julio César Espinoza Gallegos, el expolicía condenado a 15 años de prisión por negarse a reprimir a la población, afirmó que los presos políticos ubicados en la Galería 16-1 del Sistema Penitenciario Nacional presentan golpes y heridas que aún no cicatrizan.

“Mientras nosotros entregamos paquetería, aquí (en la entrada a la cárcel) nos mostraban una cara y allá adentro los estaban masacrando. Mi hermano cayó desmayado, convulsionó tres veces, a mi marido le rociaron gas pimienta en sus ojos y ese hombre no podía respirar, hay varios rajados (heridos) de cabeza, tienen heridas abiertas. Ahorita acabamos de ver lo que está pasando y no es justo. ¿Por qué hacen esas arbitrariedades?¿Por qué?, se preguntó la mujer.

Le puede interesar: Régimen orteguista orienta a jueces otorgar casa por cárcel a 100 presos políticos

Mientras tanto, Josefa del Carmen Gallegos, madre del ex policía, explicó que la golpiza se produjo después que los custodios les dijeron a los reos que los cambiarían de celdas y “ellos no querían porque ahí se sentían más o menos y ahora los tienen en una celda donde no hay agua, se los están comiendo los zancudos, hay animales y están aislados”.

Decenas de heridos

Recientemente el abogado Julio Montenegro, de la CPDH explicó que como resultado de la golpiza, unos 30 presos políticos quedaron heridos e incluso se habla de varios desaparecidos, porque se los llevaron de la celda y no se sabe qué ocurrió con ellos, manifestó el abogado Montenegro.

Hasta diciembre de 2018 se contabilizaban unos 765 reos políticos del régimen de Daniel Ortega. Unos ya están sentenciados y otros están en trámite de juicio. Las madres de presos temen por las vidas de sus hijos.

Lea también: Niegan acceso a esposa de Miguel Mora en La Modelo, donde preguntó por su salud