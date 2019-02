Nicaragua | Lo que necesita saber para comenzar su día (28 de febrero)

Los manifestantes azul y blanco llegaron este jueves a los 317 días de protestas en Nicaragua contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Es también el segundo día de la reanudación del diálogo entre la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia después de un primer encuentro que se extendió a lo largo del miércoles, en medio de la expectación causada por la salida de al menos cien reos políticos del Sistema Penitenciario.

La Asamblea Nacional aprobó el paquetazo fiscal, mientras la población permanecía expectante ante los sucesos anteriores. Estas son las noticias más importantes que debe saber para empezar su día.

Continúa Diálogo Nacional entre gobierno y Alianza Cívica

El equipo negociador de la Alianza Cívica y los representantes del Gobierno de Daniel Ortega continúan este jueves la mesa del Diálogo Nacional en las instalaciones del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE). A través de una conferencia de prensa, el nuncio apostólico, monseñor Waldemar Sommertag, dijo que se aprobaron nueve puntos de los doce planteados, sin detallar cuáles son.

“En esta primera sesión se trabajó en la aprobación de la hoja de ruta que constituye la normativa de funcionamiento de la negociación”, dijo el nuncio.

Asamblea Nacional aprueba paquetazo fiscal

Los diputados de la Asamblea Nacional aprobaron este jueves sin presentar ningún estudio técnico y pese al clamor del sector privado de que no se aprobara dicha reforma, por su brutal impacto, el paquetazo fiscal con 69 votos a favor y 15 en contra.

El régimen además dejó plasmado en la reforma a la Ley de Concertación Tributaria que esta quedaría abierta a nuevos ajustes dentro de tres meses, cuando se valorará el rendimiento de la misma.

Editorial | En casa, pero no en libertad



Presos políticos relatan maltratos y encarcelan nuevamente a Don Álex

El maratonista Álex Vanegas aseguró que durante los más de tres meses que permaneció encarcelado, aseguró que las autoridades penitenciarias lo encerraron en una galería con unos doscientos presos comunes y tras permanecer varias semanas sin ver los rayos del sol su visión se afectó. En tanto, Carlos Valle afirmó que durante los seis meses que permaneció en la cárcel, estuvo secuestrado porque nunca fue llevado ante la justicia.

Sin embargo, la libertad le duró poco a Don Álex, porque el régimen lo encarceló nuevamente en horas tempranas de este jueves cuando nuevamente volvió a salir correr “para correr a la dictadura” como suele decir. Su información fue confirmada por sus familiares.

Comisionado orteguista amenaza a un policía en León

El comisionado Fidel Domínguez, jefe de la Policía en el departamento de León, en el occidente del país, golpeó y amenazó de muerte al profesor Freddy Rugama dentro de su casa de habitación y en presencia de sus familiares y trabajadores. “Vino a mi casa preguntando dónde estaba el golpista, el levanta adoquines, el marchista y entró como con 40 policías armados como que andan en guerra. Me dio puñetazos en la cara y brazos varias veces y me dijo que él personalmente me iba a matar”, narró la víctima a LA PRENSA.

Domínguez, según denuncias de varios ciudadanos, se ha convertido en el terror de la represión en León y, al igual que el comisionado Ramón Avellán, jefe policial de Masaya, se hace acompañar de decenas de policías para reprimir y secuestrar a sus víctimas.