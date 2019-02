Comisionado policial Orteguista suma más victimas a su expediente represivo en León

El profesor Freddy Rugama es la nueva víctima del jefe de la Policía orteguista de la ciudad de León, el comisionado Fidel Domínguez, quien según testimonio de la víctima, lo golpeó y amenazó de muerte dentro de su casa de habitación y en presencia de sus familiares y trabajadores.

“Vino a mi casa preguntando dónde estaba el golpista, el levanta adoquines, el marchista y entró como con 40 policías armados como que andan en guerra. Me dio puñetazos en la cara y brazos varias veces y me dijo que él personalmente me iba a matar”, narró la víctima a LA PRENSA.

Domínguez, según denuncias de varios ciudadanos, se ha convertido en el terror de la represión en León y, al igual que el comisionado Ramón Avellán, jefe policial de Masaya, se hace acompañar de decenas de policías para reprimir y secuestrar a sus víctimas.

La agresión contra Rugama se dió este lunes, luego que el mismo Domínguez, se presentara a la residencia del político opositor, José Bernardo Pallais Arana, a quién el policía buscaba “por golpista” y al no encontrarlo, agredió a la esposa del político, quien es miembro del Diálogo Nacional por parte de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.

Responsabiliza al gobierno

Don Freddy Rugama aseguró a LA PRENSA que es opositor y que sí participó en las machas y que, las veces que esos derechos constitucionales sean respetados, lo hará nuevamente.

“Yo soy ciudadano con derechos y marcha y eso no le hace daño a nadie. Pero este comisionado Dominguez vino a mi casa y violando todos mis derechos entró a mi hogar, me golpeó y me amenazó con matarme y hasta de arrancarme los huevos con sus propias manos”, relató la víctima.

Ante la represión de que es víctima Rugama, expresó que cualquier daño que le suceda a él o miembros de su familia responsabiliza al régimen de Ortega.

“Este comisionado ya ha venido al rededor de siete veces a mi casa y me agrede las veces que quiere. Yo responsabilizo a Domínguez de cualquier daño, pero en especial al gobierno orteguista. Es una barbaridad que se metan hasta tu casa y te agredan y no tengas donde ampararte porque el mismo Estado es el agresor”, lamentó el ciudadano opositor al régimen.