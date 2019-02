Daniel Ortega no quiere a la OEA como garante de las negociaciones

Mientras el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, afirmó ayer miércoles que el organismo podría actuar como “garante” del Diálogo Nacional en Nicaragua y reiterar que para ello es necesaria la liberación de los presos políticos, LA PRENSA conoció que el régimen de Daniel Ortega se opuso a esa posibilidad presentada por la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.

“Nosotros estamos de acuerdo con un proceso de diálogo, no exactamente como mediadores, pero como garantes de ese proceso”, explicó Almagro en declaraciones a la prensa en la sede de la OEA, en Washington, EE. UU.

El secretario general de la OEA hizo esas declaraciones tras reunirse con el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, quien, por su lado, se declaró “preocupado” por la situación en Nicaragua.

Vetan al obispo Rolando Álvarez

Ayer tras casi nueve horas de conversaciones, el equipo negociador del Gobierno y el de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia avanzaron en nueve de 12 puntos que fueron puestos sobre la mesa, informó el nuncio apostólico, Waldemar Stanislaw Sommertag, sin dar mayores detalles.

LA PRENSA conoció que uno de los tres puntos donde no se alcanzó consenso fue en la escogencia del garante de la mesa de negociación. Mientras la Alianza planteó a la OEA como garante, el cual no habría sido aceptado por el régimen, los delegados del orteguismo no llevaron terna.

Se espera que hoy se conozcan los 12 puntos que se abordaron este miércoles durante la primera sesión.

En una comparecencia de 3 minutos y 20 segundos, Sommertag confirmó que el cardenal Leopoldo Brenes participó en esta primera sesión del diálogo como testigo, así como su persona.

“Las partes acuerdan celebrar la segunda sesión mañana jueves (hoy)”, precisó.

Luego de la conferencia, los negociadores abandonaron las instalaciones del Incae, sin brindar detalles de lo pactado en la primera plática con el régimen.

Lo visible fue la exclusión repentina de monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, y según conoció LA PRENSA, este punto estaba dentro de los temas que se estaban discutiendo, pero hasta el cierre de esta edición no se pudo confirmar qué se logró al respecto.

Álvarez, un fuerte crítico del régimen de Daniel Ortega, habría sido vetado por la dictadura.

Las negociaciones, que buscan poner fin a la crisis sociopolítica que ha colapsado la economía, comenzaron a las 10:00 de la mañana y se extendieron hasta casi las 6:00 de la tarde.

Durante todo ese tiempo, la prensa nacional e internacional permaneció a la espera de información sobre todo lo concerniente a las pláticas, que en esta ocasión se realizan bajo un fuerte hermetismo y escepticismo. El régimen de Ortega ordenó la exclusión de los medios de comunicación, algo que no fue refutado por la Alianza Cívica.

Definiendo “hoja de ruta”

A través de las redes sociales, la Alianza Cívica informó que en esta primera sesión se iba a definir la hoja de ruta para “asegurar un proceso transparente, efectivo y concreto”. Además se iba a trabajar para “acordar metodología, tiempos del proceso, mediadores, testigos y garantes, entre otros aspectos fundamentales”, sin dar mayores detalles.

Tal como lo había adelantado LA PRENSA, el equipo negociador de la dictadura está integrado por el canciller Denis Moncada —jefe de la delegación del gobierno de Daniel Ortega en el Diálogo Nacional—, el magistrado judicial Francisco Rosales y los diputados sandinistas Wilfredo Navarro, Edwin Castro y José Figueroa. Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo no participaron en esta reanudación del diálogo, como lo hicieron en el primer encuentro que se dio el 16 de mayo de 2018.

En el primer encuentro, Murillo y Ortega fueron humillados por los estudiantes, quienes los retaron a abandonar el poder y leyeron la lista de los asesinados por las fuerzas de choque de la dictadura.

Antes que comenzaran las conversaciones, los miembros de la Alianza Cívica que se sentarían con los personeros del régimen participaron de una misa en la Iglesia Divina Misericordia, la misma que fue atacada a balazos por paramilitares en julio pasado.

Monseñor Báez: que se renuncie a intereses

Desde el exterior y a través de las redes sociales, el obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Managua, Silvio José Báez, expresó que oraba para que durante este diálogo se renuncie a intereses personales e ideológicos.

“Mi oración por Nicaragua al iniciar hoy negociaciones. Que se renuncie a intereses personales e ideológicos y no se anteponga nunca lo económico a los derechos humanos. Que todo sea transparente, con todos los presos políticos liberados y con las libertades públicas restituidas”, manifestó.

Bolaños: “el futuro se vislumbra muy negro”

Previo al inicio de las conversaciones entre las partes, el rector del Incae, Enrique Bolaños Abaunza, alertó del futuro “muy negro” que se vislumbra para el país si no se busca una salida a la crisis.

“Nos encontramos en una coyuntura que desafortunadamente se repite una y otra vez en nuestra historia, en la que o nos rehacemos como ciudadanos dignos o nos seguimos destruyendo paso a paso, día a día. El futuro de nuestro país se vislumbra muy negro”, advirtió.

Además instó a corregir los errores del pasado y construir una Nicaragua distinta. “Esto va a requerir de instituciones sólidas que deben siempre responder a los intereses de la patria, que nos lleve a un futuro promisorio para las generaciones venideras”, dijo.

Luego el nuncio apostólico transmitió un saludo y la oración del papa Francisco a la apertura de las negociaciones, así como su deseo para que se resuelva la crisis sociopolítica del país con responsabilidad y por el bien de todos.

Igualmente, leyó unas palabras que el santo padre escribió el 11 de mayo de 2018 al presidente Ortega, a quien le dijo que “el diálogo humilde y sincero es un buen medio para favorecer la paz y encontrar soluciones justas y solidarias a los problemas sociales y políticos”, y que se ajustaba también a la actualidad.

Ejército llama a “pensar en la patria”

El Ejército de Nicaragua emitió ayer un comunicado expresando que este esfuerzo debe “alcanzar los consensos necesarios, como única ruta para la búsqueda de soluciones” en Nicaragua.

“El Ejército de Nicaragua a como lo hemos manifestado desde el 21 de abril del 2018, reiteramos la imperiosa necesidad de reflexionar pensando siempre en lo mejor para la patria”.

“Hoy nos sumamos a los sentimientos de la inmensa mayoría de nuestro pueblo que abriga la esperanza, que con alto sentido patriótico se lograrán en corto tiempo, resultados pensando en lo mejor para la patria y en beneficio de todos los nicaragüenses”.

Sin embargo, no se refirió al desarme de grupos paramilitares, una exigencia que ha hecho la población y organismos de derechos humanos a nivel nacional e internacional.