Presión internacional para exigir el retorno seguro de los nicaragüenses en el exilio

Motivar a la comunidad internacional para que exija el retorno seguro de los miles de nicaragüense en el exilio y mantener la presión externa contra el régimen de Daniel Ortega, es el objetivo de la próxima gira internacional que realizará la Articulación de Movimientos Sociales (AMS) por España, Alemania, Francia, Bélgica, Suiza y los Estados Unidos.

Un comunicado de AMS explica que “durante esta gira se llevará la voz para que a nivel internacional se exija la garantía para el retorno seguro de las personas perseguidas políticas que están exiliadas; el cese de toda forma de represión, el retiro de las fuerzas policiales represivas, desarme y disolución de los paramilitares, la restauración efectiva de los derechos civiles y políticas, y el reingreso a Nicaragua de los organismos internacionales de derechos humanos y el cumplimiento de todas sus recomendaciones”.

En el recorrido que se realizará del 04 de marzo hasta el 09 de abril participarán estudiantes, familiares de presos políticos, exiliados, ambientalistas, campesinos y activistas feministas, quienes además buscan presionar “para lograr la libertad inmediata -y sin condiciones- de todas las personas presas políticas y la anulación de todos los procesos judiciales en su contra”.

La ambientalista Mónica López destacó que el recorrido internacional iniciará con una reunión con el Consejo de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ya que es fundamental “lograr que el sistema de Naciones Unidas se pronuncie con la misma contundencia que lo ha hecho la CIDH (Comisión Interamericana de los Derechos Humanos)”.

Luego la caravana internacional se trasladará hacia Praga, República Checa, donde la líder campesina Francisca Ramírez recibirá el premio Homo Homini 2018, que concede la organización People In Need. Este premio reconoce la labor de defensores de derechos humanos, la democracia y la resolución no violenta de los conflictos.