Sacó una silla en su casa para esperar a su esposo, un reo político, pero la dictadura no lo soltó

Tras la noticia de que el régimen de Daniel Ortega dejaría en libertad condicional a un total de cien reos políticos, Jacqueline Castillo se alistó temprano para recibir a su esposo Walter Danilo Méndez León, pero finalmente él no estaba en esa lista, y eso le entristeció. El miércoles, cuando se dio la primera salida de 100 presos políticos bajo el régimen de convivencia familia, Jacqueline sacó una silla al porche de su casa y se dispuso a esperar al hombre a quien juró amar para toda su vida.

El regalo de Walter

La fractura en una de sus piernas, le impidió viajar a Managua para ir a ver a su pareja. La angustia era demasiada y los nervios, no cesaban. Al mediodía de ayer, Jacqueline, oriunda de San Marcos, recibió una visita y le informaron que Walter no saldría, al menos no en la primera entrega de reos políticos. No obstante, recibió un pequeño obsequio envuelto en una bolsa plástica de esas para hacer hielos o helados. Su esposo se lo había enviado.

En el interior de la envoltura venía un lapicero decorado que decía “Jaqueline I love you” y una piedra de mar. En una de sus extremidades con resaltador blanco decía “Jacqueline mi amor por siempre” y en la otra se apreciaba la fecha en que fue decorada.

“Con esto que recibí me estoy dando cuenta que él (Walter) no va a salir ahorita, pero espero que el gobierno cambie de opinión y lo saque, porque él es inocente”, dijo la mujer de aproximadamente 50 años.

Asimismo, recibió como regalo un collar y una carta en la que se le aconseja no confiar en sus amistades. De la emoción a Jaqueline se le salieron las lágrimas y asegura que el detalle no tiene precio.

Secuestrado por paramilitares del régimen

Méndez, fue secuestrado por paramilitares el 30 de junio del año pasado y se le acusa de crimen organizado y de robo agravado. Se dedica a la mecánica de vehículos, pero también es conductor de microbuses interlocales. Sus secuestradores se llevaron un escáner de vehículos valorado en 9 mil dólares y un equipo de aire acondicionado que costaba 5 mil dólares, entre otras pertenencias. Él y su esposa pensaban invertir en un taller de mecánica.

Madre con esperanzas

La jinotepina Juana Lesage, creyó también que sus hijos iban a ser liberados. “Aquí estoy en mi casa como toda madre angustiada a la espera de ellos, espero con el favor de Dios que no solo a uno me entreguen, sino a mis tres hijos, ellos son inocentes y eso voy mantener siempre”, sostuvo.

Agregó que no haya las horas que esa angustia se acabe de una vez por todas, “hemos estado bajo esa tensión, espero bajo la voluntad de Dios que los dejen pronto libres, hay que tener fe y confianza”.

Luis Miguel, Jean Carlos y Harvin Roberto, son los hijos de doña Juana. En julio del 2018 fueron secuestrados por policías encapuchados. Se encuentran en La Modelo y por haber protestado en contra del gobierno, se les acusa de terrorismo, crimen organizado, secuestro simple entorpecimiento de la función pública, entre otros delitos.

