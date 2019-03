Bryce Harper convierte a los Filis en un equipo amenazante - La Prensa

Bryce Harper parece una estrella de rock, muy atento siempre a su extensa cabellera rubia bajo su gorra, pero también pendiente de los cuadrangulares y las atrapadas extraordinarias en el outfield.

Harper es simpático, extrovertido y amable. Transmite una emoción muy singular y es un señuelo formidable para la venta de boletos y patrocinios, lo cual emociona a los Filis, su nuevo equipo en la Liga Nacional.

Pero en realidad, en Filadelfia lo quieren para que los ayude a ganar la Serie Mundial, algo que han logrado solo dos veces en la historia de la franquicia, la última de ellas en el 2008, cuando vencieron a Tampa Bay.

Harper se fue a los Filis por el dinero, como es típico en este tipo de situaciones. Estará ahí por 13 años y 330 millones de dólares, es decir, a un promedio anual de 25.3 millones, lo cual es fantástico.

Esa sin embargo, podría ser una conclusión precipitada. La oferta de los Dodgers, de acuerdo a diversas fuentes, fue por cuatro años y 180 millones, es decir, 45 millones al año.

Al terminar ese contrato en 2022, Harper tendría solo 30 años y podría volver a explorar el mercado en busca de otros cuantioso contrato, quizá hasta mejor de ese ofrecido por los californianos.

No obstante, es claro que Harper deseaba estabilidad, al extremo que su contrato no tiene cláusula de salida como se acostumbra ahora y cuenta con un acuerdo de no canje.

Así que sin pretender lucir como buen samaritano, Harper está comprometido con un equipo que desea ganar, algo que no siempre se logra, pero está dispuesto a intentarlo el tiempo que sea necesario.

¿Podrán ganar los Filis?

Eso lo sabremos solo con el tiempo, pero no hay dudas que los Filis tienen una nueva fisonomía. Además de Harper, agregaron otras cuatro piezas que cambian totalmente la cara del plantel.

J. T. Realmuto, Jean Segura, Andrew McCutchen y David Robertson fueron agregados ahora y ellos tienen a Rhys Hoskins, Odúbel Herrera, Maikel Franco, Aaron Nola y Jake Arrieta entre otros.

No hay duda que los Filis ahora tienen otra estampa y deben ser los favoritos para imponerse en el sector Este de la Liga Nacional, a pesar de los Bravos y los Nacionales, que lucen mejorados.

¿Cómo podrían alinear?

J. T. Realmuto es el receptor, con Rhys Hoskins en primera, César Hernández en segunda, Jean Segura en el shortstop y Maikel Franco en la tercera base, con Andrew McCutchen, Odúbel Herrera y Bryce Harper en los jardines.

Aaron Nola es el líder del staff, con Jake Arrieta, Nick Pivetta, Zach Eflin y Vince Velásquez detrás, más Seranthony Domínguez y David Robertson a cargo del bullpen.

Pero solo con el tiempo sabremos si Harper es la pieza que faltaba a los Filis.