Así te contamos la llegada de Juan Guaidó a Venezuela

El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, dijo este domingo que si es detenido este lunes, cuando prevé regresar al país sureño, sería uno de los últimos errores que cometa el régimen de Nicolás Maduro, al que tachó de dictatorial.

Ante el anuncio de su ingreso al país, cientos de venezolanos se reúnen en diferentes plazas públicas del país.

Siga minuto a minuto el ingreso de Juan Guaidó a Venezuela.

12:10 p.m. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, se unió a cientos de manifestantes en una carretera de Caracas.

12:05 p.m. La frontera entre Venezuela y Brasil permanece cerrada por órdenes de Nicolás Maduro, a pesar de reunión entre gobernadores para lograr la rehabilitación del paso fronterizo.

11:50 a.m. Juan Guaidó culmina su discurso entonando el Himno Nacional de Venezuela.

11: 48 a.m. En medio de su discurso, Juan Guaidó llamó a los venezolanos a salir a manifestarse este sábado en contra de la dictadura de Nicolás Maduro.

11: 45 a.m. Juan Guaidó anunció que este martes se reunirá con todos los sindicatos de trabajadores públicos. “El llamado es abierto y determinado”, dijo Guaidó.

11.40 a.m. “Después de todas las amenazas y del odio hay una cosa que vence al odio y es el amor de nuestra gente, por ayudar, por servir y aquí estamos haciendo esto. Mi reconocimiento al Parlamento”, dijo Guaidó.

11:36 a.m. Este es el momento cuando Juan Guaidó ondea la bandera de Venezuela en medio de miles de venezolanos que llegaron a recibirlo.

11:20 a.m. “Estamos más fuertes que nunca”, asegura el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, en medio de cientos de manifestantes que se encuentran en la plaza Alfredo Sadel.

11:00 a.m. Al aeropuerto de Maiquetía llegaron los diplomáticos de España, Francia, Alemania, Portugal, Chile, Argentina y otros países.

10:50 a.m. Este es el momento cuando el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó dedicó unas palabras a los pasajeros del avión en el que llegó al aeropuerto de Maiquetía.

10:48 a.m. Juan Guaidó dijo a través de su cuenta de Twitter que espera el abrazo de los miles de venezolanos que se encuentran reunidos a su llegada.

10:40 a.m. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pince, dijo a través de su cuenta en Twitter que “cualquier amenaza, violencia o intimidación en su contra no será tolerada y recibirá una respuesta rápida”.

.@JGuaido’s safe return to Venezuela is of the highest importance to the U.S. Any threats, violence, or intimidation against him will not be tolerated & will be met with swift response. The world is watching – Interim President Guaido must be allowed to re-enter Venezuela safely.

— Vice President Mike Pence (@VP) March 4, 2019