Almagro: "los principios e instrumentos del sistema interamericano no son negociables" - La Prensa

Tras aclarar que los componentes democráticos e institucionales contenidos en la Carta Democrática no son negociables, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, afirmó que en Nicaragua todos los presos políticos deben ser liberados y a su vez empujar reformas institucionales que encaminen al país a la democracia.

Durante una conferencia sobre la crisis en Nicaragua y Venezuela realizada en la Universidad de Harvard el fin de semana reciente, Almagro fue consultado por uno de los presentes sobre la posibilidad de que se negocie con Ortega la aplicación de la Carta Democrática, en el marco del diálogo que se realiza en el país para superar la crisis.

A la consulta este respondió: “Eso (la Carta Democrática) no es negociable, los principios e instrumentos del sistema interamericano no son negociables… los componentes fundamentales de la democracia que están contenidos en la Carta Democrática no son negociables”.

Lea: Daniel Ortega no quiere a la OEA como garante de las negociaciones

Sobre los presos políticos, señala que una vez que se liberen a todos estos, se debe buscar una solución a los temas institucionales, la independencia de poderes de acuerdo con los estándares democráticos, así como reformas electorales que permitan a todas las fuerzas políticas participar en elecciones justas y transparentes.

Almagro, quien señaló que desconocía la agenda actual de las negociaciones en Nicaragua, admitió que aún la organización no ha sido invitada a participar en las conversaciones.

“Sé que algunos quieren que seamos garantes y otros no quieren ni que nos aparezcamos, esa es la realidad que tenemos que enfrentar”, afirmó.

Lea más en: OEA podría ser garante en el Diálogo Nacional, asegura Luis Almagro

Garantes son claves

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, indicó que los garantes en el diálogo en Nicaragua son claves porque asegurarán la conclusión de las negociaciones.

Almagro dijo que espera y confía en que este diálogo logre en Nicaragua un mejor funcionamiento de la democracia y la justicia. Al respecto, señala ojalá se pacten reformas electorales ajustadas a las necesidades del pueblo nicaragüense.

Puede leer también: Madres de Abril demandan participar en el diálogo