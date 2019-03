Prospecto caraceño Derick Cárdenas: “quiero ser alguien en la vida”

De tan solo 20 años de edad, el diriambino Derick Cárdenas ha asomado como una de las principales promesas de los Cafeteros de Carazo, al punto que se ha instalado como el quinto bate del equipo, tomando turno detrás de Jilton Calderón y Lenín Aguirre.

“Él ha trabajado duro para mejorar. En los juegos de fogueo lució muy bien y se ganó el lugar que tiene hoy”, apunta el mánager de Carazo, Arnoldo Calderón.

Derick está en su tercer año en el beisbol superior y está más motivado que nunca, al ver estos primeros resultados. Sin incluir la serie del pasado fin de semana contra el Bóer, era el mejor bateador de los Cafeteros con promedio de .478, por 11 hits en 23 visitas al plato, con el primer jonrón de su carrera y seis impulsadas en seis partidos.

“Me he propuesto que debe saltar más allá. Quiero ser alguien en la vida, que mi familia se sienta orgullosa de mí. Quiero jugar en la Liga Profesional y la Selección, y que sabemos si me llaman de otro lugar o una organización me busca”, afirma Derick.

El coach Eddy Talavera ha sido una buena influencia para este artillero.

“Lo mejor de él es su fortaleza. Si consigue tener disciplina en el home puede llegar a ser un jonronero”, advierte Talavera. “Tiene todas las herramientas para brillar. Es alguien lo real, lo que ha hecho hasta el momento no es casualidad. Es fuerte, muy joven, es rapidísimo y tiene un fuerte brazo. Además, entrena duro en el campo y en el gimnasio, entonces es alguien que puede triunfar”.

Cárdenas quiere triunfar y va por el camino correcto. “Con esa idea (de sobresalir) me he preparado. Quiero destacarme en este juego”, aseguró.

Ojo con ellos

El caraceño Derick Cárdenas no es el único pelotero de 20 años o menos que está destacando.

Chinandega tiene cuatro jugadores de este tipo: Elián Miranda, que batea .500 y tiene 19 años de edad; Álvaro Gómez, quien tiene promedio de .483 a sus 20 años; Carlos Pérez con tres jonrones y19 años de edad; y el relevista Luis González con efectividad de 0.00 en 7.1 entradas y 19 años de edad.

La Costa, que se considera una fuente inagotable de peloteros, presenta a Brandon Fermin con .300 de promedio y Keylon Downs tirando para 3.38. Ambos de 18 años de edad.

El granadino Junior Ortega, de 18 años de edad, batea .409 y entró al fin de semana anterior como líder en robos con cuatro, mientras que el leonés Kevin Ortez, de 19 años, bateaba .500.