Sector minero esquiva la intención del régimen de Daniel Ortega de aumentar la regalía 3% a 5% - La Prensa

La industria minera logró esquivar el intento del régimen de Daniel Ortega de aumentar de 3 a 5 por ciento la regalía que el sector entrega al Estado sobre las ventas de lo extraído, según refleja la reforma a la Ley de Concertación Tributaria que se puso en marcha el pasado 28 de febrero.

En el proyecto inicial de la reforma a la Ley de Concertación Tributaria, el régimen adicionó un ajuste a la Ley Especial sobre Exploración y Explotación de Minas, específicamente a los artículos 71 y 72.

En el 71 ordenaba aumentar de 3 a 5 por ciento la regalía o derecho de extracción “sobre el valor de las sustancias extraídas” que las mineras deben entregar al Estado.

Este aporte estatal sobre el valor de venta de lo extraído se calcula una vez que se excluye el costo del transporte entre el lugar de extracción y el sitio de destino.

En el artículo 72, por su parte, se señalaba que la industria estaría sujeta al pago del Impuesto sobre la Renta (IR) y quitaba la parte donde se establecía que “el pago de Derecho de Extracción o regalía se contemplará como gasto para fines del cálculo del Impuesto sobre la Renta”.

Sin embargo, tras la consulta que realizó la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional, donde asistió un reducido número de empresas y cámaras empresariales, el régimen finalmente cedió en no tocar la alícuota del 3 por ciento, no así se estableció que dicha regalía no “será deducible para fines del cálculo del Impuesto sobre la Renta”.

Es decir que ahora las empresas mineras no podrán deducir de sus obligaciones anuales con el Fisco, el valor entregado al Estado en concepto de regalía o derecho de extracción.

Según el dictamen de la reforma a la Ley de Concertación Tributaria, a la consulta realizada por la Comisión de Economía asistieron las dos principales mineras del país, todas trasnacionales.

El sector en cifras

En el período 1991-2015, el flujo bruto de inversión extranjera directa destinada a la actividad de la minería, en este caso a la explotación de oro y plata, totalizó 918.2 millones de dólares, de los cuales el 73.1 por ciento, o sea 671 millones de dólares, se concentró en el sexenio 2011-2016, según datos de la Cámara Minera de Nicaragua.

Ese monto representó el 7.4 por ciento del flujo bruto total de la inversión extranjera directa en Nicaragua durante el período 1991-2016.