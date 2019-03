Adriana Paniagua pidió por los que no tiene pan, libertad y les falta amor

Este miércoles 6 de marzo inicio la cuaresma 2019 con la tradicional misa en la que se impone un cruz de ceniza. Miles de personas acudieron a la iglesia católica para participar de esta celebración, entre ellas, Miss Nicaragua 2018, Adriana Paniagua, quien compartió en sus redes sociales una foto con su cruz en la frente y un mensaje para su país.

“Pidamos por aquellos que no se han acercado a Dios”, se lee en el texto que acompaña la foto de la beldad de 23 años que nos representó en Miss Universo.

Miss Nicaragua también pidió por los que no tienen pan, por los que no tienen hogar, por los que no tienen libertad, por los que les falta amor y por supuesto “por mi bella Nicaragua”.

La publicación fue muy comentada. Por ejemplo el periodista Juan Pablo Fernández Feo, quien tiene verificada su cuenta de Instagram le escribió: “Libertad para Nicaragua”.

Hace una semana Paniagua entregó la corona de Miss Nicaragua a la organización, es importante mencionar que ella aún no entrega su título de Miss Nicaragua a una nueva soberana de la belleza nicaragüense, lo que hizo fue enviar la corona a Nicaragua. “Bye bye corona, gracias a cada uno por el inmenso apoyo y por creer en mí. Con nostalgia porque ya no tengo la corona, pero una corona no hace la reina”, escribió.

