Erasmo Ramírez sigue atravesando líos con Boston en el spring training

Un día después que el periodismo de Boston no le concediera muchas oportunidades de quedarse en el equipo, el bigleaguer nicaragüense Erasmo Ramírez no hizo mucho por cambiar esa percepción.

Erasmo lanzó dos entradas de cuatro hits, dos carreras limpias, sin bases y dos ponches ante los Mellizos de Minnesota, fijando su efectividad en 7.71 en cuatro salidas en los juegos primaverales.

El rivense está compitiendo por un puesto en el bullpen de los ganadores de la última Serie Mundial, pero hasta el momento sus cifras no lo respaldan, al permitir tres cuadrangulares entre nueve hits y seis anotaciones limpias en siete episodios.

Lo mejor que ha mostrado es su control, al no conceder bases por bolas, mientras abanica a 10 bateadores. No ha perdido la zona de strike y tiene una frecuencia ponchadora fabulosa.

Erasmo todavía tiene tiempo para hacer ajustes y poner a pensar al mánager Alex Cora, sino lo veremos en Triple A esperando una oportunidad.

En esta última salida no le dieron jonrón, pero le conectaron con fluidez. El nica apareció en el cuarto episodio y fue recibido por Adam Rosales con un sencillo. Luke Raley pegó doble empujador y Erasmo ya había permitido una carrera sin sacar out. No obstante evitó más daño al dominar en fila a Willians Astudillos, Jonathan Schoop y CJ Cron, a quien ponchó.

En el quinto volvió a flaquear en el arranque. Jake Cave le conectó un imparable y aunque se quitó de encima a Ronald Torreyes y Lucas Duda, golpeó a LaMonte Wade y Rosales le dio doblete remolcador de una. Su labor terminó abanicando a Raley.

Cheslor: .368

Cheslor Cuthbert dio un hit empujador de una carrera en dos turnos al bate, en la victoria de Kansas City 8-7 sobre los Angelinos, y ahora el nica batea .368 en el spring.

Cheslor acumula siete imparables en 19 visitas al plato en 11 juegos (líder del equipo), con tres anotadas y cinco remolques. Todavía no se poncha, pero solo ha recibido un boleto y no ha pegado un solo extrabases.