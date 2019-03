Nicolás Maduro suspende la actividad laboral y escolar por apagón que afecta varios estados

Un apagón masivo afectaba desde este jueves a Caracas y al menos 11 estados de Venezuela, en lo que el régimen de Nicolás Maduro denunció como un “sabotaje” contra la principal represa de generación de energía eléctrica del país. Unas ocho horas después de iniciado el corte del suministro eléctrico, algunas luces comenzaban a encenderse en edificios del este de Caracas.

Este viernes, Maduro ordenó la suspensión de la jornada laboral tanto en el sector público como privado y de las clases escolares. En una alocución recogida por varios medios venezolanos, la vicepresidenta Delcy Rodríguez dio cuenta de esa suspensión. Según la vicepresidenta, ese “ataque tecnológico” dio como resultado una “grave perturbación” y llevó a Maduro a ordenar la suspensión de actividades escolares y laborales “para el día de hoy”.

La corriente se cortó en Caracas a las 4:50 p.m. (hora local), provocando el colapso del tráfico debido al desalojo del metro y fallas con los semáforos. Mareas de personas caminaron varios kilómetros tras salir de sus trabajos. El apagón afectó también al aeropuerto internacional Simón Bolívar, según reportes de viajeros en las redes sociales.

Además, se suspendió un partido entre el Deportivo Lara, de Venezuela, y el Emelec de Ecuador, por el Grupo B de la Copa Libertadores, previsto para la noche de este jueves en la ciudad de Barquisimeto y reprogramado para el viernes por la tarde.

Entrada la noche, al cabo de siete horas, el servicio seguía sin restablecerse. En algunos sectores de Caracas, los habitantes hicieron sonar cacerolas en señal de protesta.

“¡Ya estamos cansados, agotados!”, declaró a Estefanía Pacheco, madre de dos hijos, obligada a recorrer a pie los 12 kilómetros entre su lugar de trabajo como ejecutiva de ventas en el este de la capital venezolana y su casa en el oeste.

En Caracas, ciudad con altos índices de criminalidad, la población procuró regresar a sus casas con la luz del día y casi no hay actividad nocturna. De acuerdo con reportes de la prensa local, el apagón afectó prácticamente a toda Venezuela, con cortes en 23 de los 24 estados y en la capital. A la vez, fallan las líneas telefónicas y la internet.

“Da tristeza cada vez que estas cosas ocurren”, lamentó Estefanía, pues los cortes de electricidad son habituales en Venezuela. Crónicos desde hace años en la zona occidental, vienen extendiéndose a Caracas y otras áreas. Especialistas responsabilizan al gobierno socialista por falta de inversiones en el mantenimiento de la infraestructura en medio de una grave crisis económica, pero altos funcionarios denuncian frecuentemente actos de “sabotaje”.

Casi a la medianoche, la vicepresidenta Delcy Rodríguez denunció un “ataque de gran envergadura”, pero aseguró que comenzaba a recuperarse el servicio en los estados de Bolívar, Anzoátegui, Monagas y Nueva Esparta, en el este del país. Rodríguez responsabilizó a “sectores extremistas” y apuntó también al senador estadounidense Marco Rubio, al que calificó como “reportero del crimen”.

Horas antes, el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, había aseverado que se trató de un sabotaje criminal, brutal” que busca dejar a Venezuela sin suministro eléctrico durante “varios días” y también acusó a Rubio.

Rubio, duro crítico del gobierno de Nicolás Maduro, se mofó de Rodríguez al retuitear un video donde éste lo acusa: “No, no es Dr. Evil de la película Austin Powers. Es ‘Caracas Bob’ (…) quien reveló cómo yo saboteé personalmente una planta hidroeléctrica y causé un masivo apagón de amplitud nacional”.

No this is not Dr. Evil from the movie Austin Powers.

This is “Caracas Bob” @jorgerpsuv,the #MaduroRegime information minister, revealing how I personally sabotaged a hydroelectric plant & caused a massive nationwide blackout. https://t.co/O3BShe6Jum

— Marco Rubio (@marcorubio) March 8, 2019