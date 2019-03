Real Estelí y Diriangén llegan con urgencia de puntos al clásico

El alentador inicio del Diriangén y Real Estelí se disipó poco a poco a lo largo de las jornadas. Ahora ambos conjuntos, que se enfrentan esta noche (7:00 p.m.) en el clásico nacional, llegan con las alarmas encendidas para sumar puntos que les permitan encontrar el empuje anterior y presionar a los primeros lugares de las siete fechas Torneo de Clausura.

Por primera vez desde el Apertura 2015, el Estelí y Diriangén se enfrentan en un clásico, el 108 de los torneos cortos —48 victorias de Estelí, 21 de Diriangén y 38 empates— , sin ser el primero y segundo clasificado, algo que refleja la necesidad de los dos por recuperar espacio en la tabla de posiciones dominada por el Ferretti, el líder con 16 puntos, y el Managua FC (15), que juegan hasta este domingo.

Los norteños en casa intentarán prevalecer para demostrar su músculo en el Estadio Independencia donde no contarán con el volante sancionado Mike Cruz. Por su parte el Diriangén que llega sin jugadores amonestados pero con la sensible baja del delantero Luis Fernando Coronel, quien no se ha recuperado de un virus que lo mantiene alejado de los terrenos de juego desde hace un mes aproximadamente.

Yeison Esquivel, César Gutiérrez y Luis Camilo serán los encargados de liderar la ofensiva Cacique, la segunda más efectiva (18 goles) ante un plantel equilibrado en defensa y amenazante en ataque con los brasileños Douglas Caé y Roninho, más Luis Manuel Galeano y Henry García.

El otro encuentro de la jornada será entre el Real Madriz y UNAN a las 7:00 p.m. en el Estadio Solidaridad. Los somoteños llegan urgidos de puntos ante unos universitarios que han ido de menos a más.