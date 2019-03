Cooperativas sandinistas reclaman al régimen de Daniel Ortega por reforma tributaria - La Prensa

Dos de las principales cooperativas de productores afines al Frente Sandinista y que participaron en las “consultas” de la Ley de Concertación Tributaria en la Asamblea Nacional, enviaron una carta al Ministerio de Hacienda y Crédito Público reclamando porque no se escuchó el pedido que hicieron en la Comisión Económica de que no se gravaran los insumos y las maquinarias agropecuarias, y peor aun, no se les tomó en cuenta en el diseño de la lista taxativa que Hacienda publicó esta semana.

Se trata del Consejo Nacional de Cooperativas (Conacoop) y la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos de Nicaragua (UNAG) que enviaron la misiva a Hacienda, dando a conocer que pese a participar en la consulta, no fueron tomados en cuenta en su propuesta de mantener la exención en insumos, maquinarias y equipos en el sector agropecuario.

Conacoop y la UNAG —el primero dirigido por el extitular del Ministerio Agropecuario y Forestal, Ariel Bucardo— señalaron en la carta que en enero fueron invitados por la Comisión de Producción, Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional a participar en la consulta por motivo de la reforma a la Ley de Concertación Tributaria y que esperaban que fueran tomadas en cuenta sus observaciones.

“Hemos tenido conocimiento que las listas taxativas ya han sido elaboradas y no hemos sido tomados en cuenta para su definición. Lamentamos mucho esa decisión unilateral que nos impide participar y brindar nuestros aportes. Consideramos que nuestra opinión debería ser tomada en cuenta ya que representamos a las dos principales organizaciones del sector agropecuario de nuestro país”, señala la misiva firmada por Conacoop y la UNAG.

En el caso de la UNAG, la carta es firmada por Manuel Morales, presidente de dicha organización.

Ambas organizaciones advierten del trámite burocrático que se ha creado con la reforma, que ahora los productores deben obtener un aval de Hacienda para conseguir exoneraciones, lo que afecta aún más a los productores.

“Revisando el texto de las reformas vigentes, el art. 274 (exoneraciones a productores) en lo que se refiere al sector agropecuario en los incisos a, b, c establece de manera expresa los productos que deberían ser exonerados. Si la ley lo establece de manera expresa, no debería requerir ningún trámite administrativo, para gozar del beneficio que establece la ley. Las listas taxativas deberían aplicarse en aquellos productos en los que se tengan duda acerca de su uso final”, detalla.

Con la misiva enviada de Conacoop se desnudó la inconformidad que ha surgido en los mismos aliados al régimen, los únicos que participaron en la consulta y que el régimen de Daniel Ortega puso como ejemplo de que la reforma fue ampliamente consultada y consensuada con todos los sectores económicos.

“Actualmente hay mucha confusión e inconformidad por parte de los productores y productoras. Refiere un adagio nicaragüense en río revuelto ganancia de pescadores, en esta situación algunas empresas distribuidoras de insumos haciendo alusión de la ley están aplicando IVA a productos que la ley claramente establece que están exonerados, esto solamente beneficia a estos señores en detrimento de la economía de los productores, principalmente de los pequeños, generando un opinión en contra del mismo gobierno”, señala la carta.

Según las dos organizaciones de productores sandinistas, esta situación les preocupa debido a que el país está en un proceso de negociación política y de organización de las próximas elecciones generales de 2021.

Además, los aliados del Gobierno advierten en la carta que la situación se vuelve más compleja porque tienen que lidiar con otros factores adversos, como el cambio climático.

“Otro elemento importante a considerar es que el actual ciclo productivo ya está enfrentando los efectos de El Niño y eso implica menos disponibilidad de alimento para el ganado, lo que nos obliga a utilizar más suplementos, lo cual encarece los costos de producción”, añadieron.

Conacoop y la UNAG apelaron al Gobierno, para que se realice una reunión y se defina la lista antes que se publique la reglamentación de la ley. “Aún estamos a tiempo de ponernos de acuerdo antes de la publicación de las listas o de la reglamentación de la ley”, señala la carta, fechada el 7 de marzo. La lista taxativa fue publicada en la noche del mismo día de la carta.

Impacto en la matriz productiva

Recientemente el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) alertó de que la reforma tributaria tendrá un impacto demoledor en la matriz productiva del país, pese a que el régimen a través de la Asamblea Nacional ha dicho todo lo contrario.

Con la actual reforma se eliminó el primer párrafo del artículo 274 de la anterior Ley de Concertación Tributaria, en el que se garantizaba que los productores, así como las micro y pequeñas empresas industriales, no pagaran los impuestos conocidos como Derechos Arancelarios a la Importación (DAI) y el Impuesto Selectivo de Consumo (ISC) en las compras locales y las importaciones de materia prima, bienes intermedios, bienes de capital, repuestos, partes y accesorios para maquinarias y equipos.

La situación empeora porque los productores, incluidos los que cultivan productos que no son de carácter exportable, también ahora pagarán IVA, ISC y DAI en la compra de agroquímicos, como plaguidas, fungicidas, herbicidas, abonos, fertilizantes, así como por las semillas, entre otros. Esto a menos que los productos consigan un aval de Hacienda, lo cual se vuelve engorroso.