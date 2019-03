Leaving Neverland: ¿puede el documental sobre Michael Jackson afectar a su legado?

Durante décadas, se ha llamado a Michael Jackson “el rey del pop”. Es una de las mayores estrellas de todos los tiempos.

Pero desde que el documental “Leaving Neverland” (Dejando Neverland) se emitió en la televisión en Estados Unidos y en Reino Unido, se ha cuestionado el legado del artista.

En la cinta, James Safechuck y Wade Robson aseguran que el cantante abusó de ellos cuando eran niños.

La familia Jackson ha negado las acusaciones, pero las denuncian han arrojado una gran nube negra sobre el ídolo pop.

Pero, ¿cuánto han podido afectar las denuncias su legado?

¿Inocente o culpable?

Las acusaciones vertidas en el documental sin duda indignaron y perturbaron a muchos. A la gente le sorprendió el nivel de detalle que los dos hombres dieron sobre su relación con Michael Jackson y el supuesto abuso.

Pero no hay una opinión unánime que diga que el cantante es inocente o culpable.

Algunos señalan que el documental retrata al rey del pop como un pederasta. Pero también hay quien lo defiende y sigue creyendo que es inocente.

La empresa de marketing digital SEMrush analizó cerca de 30.000 tuits que usaron la etiqueta #michaeljackson y #leavingneverland entre el 6 y el 8 de marzo.

Y estos son algunos de sus resultados:

• El 33% (7.995) de los tuits que usaron “Leaving Neverland” contenían un lenguaje positivo.

• El 39% (9.252) un lenguaje neutral.

• 27% (6.385) uno negativo.

• 37% (2.008) de los tuits en los que ponía “Michael Jackson” contenían palabras positivas.

• El 38% (2.048) neutrales.

• El 24% (1.286) vertían un lenguaje negativo.

Olga Andrienko, jefe de márketing global de SEMrush, dijo:

“Hubo casi tres veces más personas que tuvieron una reacción positiva (sobre el documental y sus denuncias) en comparación con las personas que todavía apoyaban la etiqueta #michaeljackson, después de la emisión del documental”.

Paul Blanchard, fundador de la compañía de relaciones públicas Right Angles, dice que es demasiado pronto para decir qué impacto tendrán a largo plazo en el legado del artista las revelaciones que aparecen en el documental.

“Este es el Brexit de la música pop. La gente estará cada vez más dividida. Cuanto más tiempo pase, más alienadas y divididas estarán las posturas”, opina el experto.

“Aquellos que están empezando a rechazar al cantante, se verán más ratificados en su opinión a lo largo del tiempo, pero quienes piensan que es víctima de un chantaje y que solo están tratando de sacarle dinero, pensarán eso cada vez más”.

¿Qué dice la familia Jackson?

La familia de Michael Jackson ha negado rotundamente las acusaciones y dice que quienes lo denuncian lo único que buscan es hacerse con el dinero y los bienes del cantante.

Su sobrino Taj Jackson habló con Newsbeat, de la BBC, y aseguró que, de estar vivo, el cantante estaría “llorando” por escuchar tales cosas.

Pero otros miembros más destacados de la familia, como su madre y su hermana Janet Jackson, no se han prestado a hacer valoraciones de las denuncias.

También su hija Paris, que desde que se emitió el documental ha mantenido un perfil bajo y no se ha pronunciado al respecto.

Hasta que el pasado jueves publicó un tuit en el que le dijo a sus seguidores que estuvieran tranquilos:

“Todos se toman mi vida más en serio que yo”, escribió en Twitter. Y agregó: “Sé que las injusticias son frustrantes y que es fácil agobiarse. Pero reaccionar con una mente fría suele ser más lógico que actuar por rabia y también… uno se siente mejor”.

La firma que defiende el patrimonio de Michael Jackson ha demandado a la productora HBO, que emite el documental en Estados Unidos, porque asegura que la cinta infringe una cláusula de no menosprecio de un contrato anterior y le reclama US$100 millones.

¿Dejará de sonar su música?

Algunas estaciones de radio de todo el mundo, incluso en Australia, Nueva Zelanda y Canadá, han dejado de poner las canciones de Michael Jackson.

Leon Wratt, el jefe de MediaWorks, que posee nueve estaciones de radio en Nueva Zelanda, dijo que la compañía atiende a las demandas de sus oyentes y prefería “equivocarse por ser precavido”.

Pero las estaciones de radio en el Reino Unido no han tomado una posición tan clara.

La BBC asegura que no veta a artistas y que los temas de Michael Jackson podrán seguir sonando en sus estaciones de radio.

Pero no todas han sido tan claras.

Global, que posee emisoras como Heart, Capital, Classic FM, Smooth y Capital XTRA (algunas de las más escuchadas en Reino Unido) dice que “nunca comenta sobre las decisiones” que toma sobre los temas que suenan en sus estaciones de radio.

Scott Bryan, que presenta el podcast Must Watch de la BBC, dice que eliminó 15 canciones de Michael Jackson de su iPhone después de haber visto el documental.

“Un par de días después, estaba en un café trabajando en mi computadora portátil y por pura coincidencia, empezó a sonar Michael Jackson. Tuve que ponerme los auriculares y escuchar otra música porque no podía concentrarme. Me resultaba un poco incómodo”, afirma.

Pero un oyente de Radio 1, Christian, de 26 años y de Inglaterra, dice que cree que la gente todavía debería escuchar a Michael Jackson.

“Él es el rey del pop. Ni siquiera puedo imaginar cuántos músicos lo han considerado un modelo a seguir. Ha tenido algunos temas y álbumes enteros que han sido un auténtico éxito”.

¿Y qué ocurrirá con su legado cultural?

Un episodio de Los Simpsons en los que aparece la voz de Michael Jackson ha dejado de emitirse en varios canales de televisión en Estados Unidos.

El cantante ponía voz a un personaje llamado Leon Kompowsky, que conoce a Homero en un hospital psiquiátrico. El episodio se emitió por primera vez en 1991.

“Parece que esa es la única decisión apropiada”, justificó el productor ejecutivo James L Brooks al diario The Wall Street Journal.

“Estoy en contra de la quema de libros de cualquier tipo. Pero este es nuestro libro, y podemos sacar un capítulo”, agregó.

También se ha retirado una estatua de Michael Jackson del Museo Nacional de Fútbol de Gran Bretaña.

Desde “Thriller Live”, el musical centrado en la música de Michael Jackson, se han negado a comentar si el documental está afectando o no a sus espectáculos que lleva 10 años sobre sus escenarios.

El sitio web en el que se pueden comprar entradas permite hacer reservas hasta finales de septiembre de este año.

También hay una producción de Cirque du Soleil inspirada en el cantante y un espectáculo de Broadway basado en su música.

Taj Jackson, el sobrino, le dijo a Newsbeat que las acusaciones son “hirientes”, pero cree que no tendrán un efecto en el legado de su tío.

“Creo que es temporal. Creo que la verdad saldrá a la luz”, afirmó.

Pero el experto en relaciones públicas Andy Barr, editor jefe de la agencia de representación 10 Yetis, cree que las consecuencias del documental dejarán alguna marca a largo plazo.

“Creo que la gente de negocios que está detrás de algunas de sus próximas nuevas empresas lo analizarán detenidamente y pensarán si se ha vuelto un nombre tóxico”.

“Como él no está presente para defenderse a sí mismo y su familia realmente no puede defenderle, no creo que esto mejore a largo plazo“.

“Creo que solo va a empeorar y empeorar”.

Barr dice que gracias a internet, estas acusaciones siempre flotarán alrededor del nombre de Michael Jackson sin importar qué.

“Soy un chico que creció escuchando su música y tengo tres niños pequeños, pero tengo que pensar si quiero que escuchen esta música sabiendo las connotaciones que conlleva”.

“Pienso que las generaciones futuras dejarán de saber quién fue y acabará cayendo un poco en el olvido“.

