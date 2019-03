La Calzada, el corazón turístico de Granada, agoniza herida por la represión del orteguismo - La Prensa

“Granada ya no es la misma”, asegura Francis Umaña, sentada en una mecedora en la acera sobre La Calzada, la vía más concurrida de la ciudad, donde espera atenta que lleguen huéspedes a su hospedaje.

Desde la crisis sociopolítica, causada por la represión estatal, el hospedaje mantiene sus cuartos vacíos.

Las iniciativas del Gobierno como poner música en ese lugar, en vez de atraer clientes, los han terminado alejando y el fin de semana reciente solo tuvo un huésped.

Antes que se diera la crisis, Casa Blandón se mantenía llena. Siete habitaciones era nada para atender la demanda, la cual era tanta que las casas vecinas se fueron convirtiendo en sitios para atender a los turistas.

Hoy la avenida más concurrida de Granada luce desolada, pero atiborrada de luces y ruido, que intentan atraer desesperadamente a los clientes que se fueron, pero el intento es en vano, porque “nada ha vuelto a la normalidad”.

“Se está comenzado a ver los turistas pero no es como antes, para ver cómo era Granada lleno de turistas, yo me acuerdo que para esta fecha mi hospedaje estaba lleno, pero a raíz de la crisis Granada quedó desolada y ha costado que se recupere. Ahora ponen música por todos lados, porque piensan que así va a volver todo a la normalidad, pero los huéspedes más bien se quejan porque dicen que no pueden descansar con tanto ruido”, dijo Umaña.

La música que se escapa de los locales, más la tarima con un grupo musical puesta por el Gobierno a diez metros del inicio de la avenida, crea un ruido aturdidor, que no solo aleja a los clientes, sino que también arruina a emprendedores.

No le ha permitido, por ejemplo, ganarse el día a un trío de músicos que pasa viernes, sábado y domingo en Granada y luego regresa a sus casas al norte del país.

“Nosotros venimos desde Jinotega y la verdad es que no ha estado buena esta situación. A nosotros nos ha perjudicado bastante, porque además que se han ido muchos turistas, muchos locales ponen música y no podemos tocar”, dijo Miguel Mairena, quien desde hace veinte años se gana la vida tocando la guitarra.

Mairena cuenta que antes Granada le generaba hasta más de cinco mil córdobas los fines de semana y ahora en un día bueno sacan un poco más de mil pesos; sin embargo, la costumbre y la necesidad de llevar el sustento a sus casas es lo que cada fin de semana los lleva a volver.

Se deteriora imagen

Fabiola Serrano vive en La Calzada. Cada tarde ella y su familia terminaban la tarde sacando un par de sillas a la acera donde hacían la tertulia, mientras los niños jugaban alrededor, pero la situación ha cambiado y eso lo han dejado de hacer.

“Ahora hacen los bacanales y terminan a las 6:00 de la mañana. Lo peor es que aquí vienen los borrachos y se vomitan y se orinan afuera de mi casa, hombres y mujeres se orinan, a parte del ruido y eso es diario, eso no era así; pero como ahora la alcaldía a todos les da permiso que hagan lo que quiera, hay desorden, incluso hace poco hicieron una acera, encima de otra acera”, confió Serrano.

Lucy Valenti, presidenta de la Cámara Nacional de Turismo de Nicaragua (Canatur), señala que es preocupante lo que está ocurriendo en Granada, ya que está poniendo en peligro la imagen del destino.

“En ese sentido, estamos muy preocupados porque está degradando la imagen del destino. Por un lado, vemos la desesperación en la gran mayoría de hoteles que están tirando los precios, están abaratando el destino, eso crea una imagen negativa de un destino barato, que después va a ser bien difícil cambiar”, sostuvo Valenti.

Valenti explicó que hay mucha queja de parte de los empresarios por el exceso de ruido y las falta de cumplimiento en las ordenanzas municipales.

“Hay quejas de que están poniendo música por todas partes en La Calzada. Están llenando las calles de puestos de comida, de carne asada que están dando una imagen de un destino desordenado sin ningún tipo de control, con el ruido no hay control, hay música a todo volumen de día y noche y no dejan dormir a los pocos huéspedes”, añadió Valenti.

Agregó que, dado que esta ciudad es un patrimonio, la municipalidad debe ser más estricta con las ordenanzas, pero está sucediendo lo contrario.

Recuperación lenta

El turismo nicaragüense tardará hasta cinco años para recuperarse de los estragos que la crisis sociopolítica está teniendo en el sector, revela la Cámara Nacional de Turismo (Canatur).

En el análisis de Canatur se detalla que, mientras en Nicaragua no retorne la confianza y seguridad, no vendrán mayores flujos turísticos, pese a todos los esfuerzos que se hagan sin dar una salida a la crisis. La industria turística cerró el 2018 con una caída del 52 por ciento en sus ingresos con respecto al 2017, es decir que apenas generó cuatrocientos millones de dólares, una pérdida de 440 millones respecto a 2017.