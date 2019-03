EE.UU. denuncia el poder “centralizado y autoritario” que mantiene Daniel Ortega en Nicaragua

El gobierno de Estados Unidos acusa al régimen de Daniel Ortega de mantener en Nicaragua un sistema político ” altamente centralizado y autoritario”, cuyo partido, Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), domina todas las funciones ejecutivas, legislativas, judiciales y electorales del país.

Así lo indica el informe anual sobre derechos humanos publicado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, que además agrupa todos los acontecimientos sucedidos en Nicaragua desde abril de 2018, cuando estallaron las protestas contra el régimen de Ortega que, según el informe, provocó que “los derechos humanos se deterioraran notablemente durante el año” debido al “control efectivo sobre la policía” que mantienen las autoridades controladas por Ortega.

Según el Departamento de Estado, fue Ortega y su esposa quienes “ordenaron a la policía y las fuerzas de parapolicías que reprimieran con violencia las protestas pacíficas” y acusan al dictador nicaragüense de fortalecer “la impunidad para quienes violaban los derechos humanos y le eran leales”. Además indica que Ortega “instituyó una política de “exilio, cárcel o muerte” para cualquier persona que se percibiera como opositor”.

.@SecPompeo on #HumanRights Report: Iran, South Sudan, Nicaragua, China, even some of our allies have shortcomings. Our aim is to identify human rights challenges & use American influence & power to move every nation toward better human rights practices. https://t.co/bNDWYYR81c pic.twitter.com/F3L94QPmKs

— Department of State (@StateDept) March 13, 2019