Alianza Cívica regresa a la mesa de negociaciones tras promesa de salida de un “núcleo apreciable” de presos políticos

La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia regresará este jueves a la mesa de negociaciones con el gobierno de Daniel Ortega tras lograr un acuerdo de liberar a un “núcleo apreciable” de presos políticos.

A través de un comunicado conjunto se informó que este martes y miércoles la Alianza sostuvo reuniones con los representantes de Ortega, el nuncio apostólico Stanislaw Waldemar Sommertag y el delegado de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Ángel Rosadilla.

Tras los encuentros se acordó: que el 14 de marzo retornarán a la mesa de negociaciones “tal como fue aprobado en la Hoja de Ruta”. Sobre la salida de presos políticos aseguran que “existe conciencia y acuerdo en el conjunto de integrantes de la mesa de que el viernes 15 de marzo se producirá la excarcelación de de un núcleo apreciable de personas”. Y el último punto, aseguran, “dejamos constancia de que la franqueza, respeto y confianza siguen siendo un signo común de todos los que en dicha mesa participen”.

La Alianza suspendió su participación en la mesa de negociación el pasado 11 de marzo hasta que Daniel Ortega diera muestras de buena fe, entre ellas, la libertad de presos políticos, el cese de la represión y los secuestros, plena observancia y respeto de estándares internacionales para el tratamiento de los presos políticos, incluyendo la prohibición de tratos crueles, inhumanos y degradantes, y brindando pronta asistencia médica a reclusos, además del cese del hostigamiento a los familiares de los detenidos.

El régimen de Daniel Ortega excarceló el pasado 27 de febrero a 112 presos políticos, según la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) y aseguró que al menos 650 manifestantes continuaban en prisión, incluyendo a los líderes de las manifestaciones en contra de Ortega como Edwin Carcache, Medardo Mairena e Irlanda Jerez. Hasta el momento se desconoce cuántos y quienes serán los presos políticos que serán excarcelados este viernes.

La Coalición Universitaria dijo la noche de este miércoles que no reconoce el comunicado emitido por el régimen orteguista sobre la reanudación de la mesa de negociaciones con la Alianza Cívica.

Coalición Universitaria no respalda el último comunicado emitido por el régimen Orteguista, ya que asegura que no esté no ha demostrado hechos contundentes para que continúe la negociación. Ellos siguen siendo parte de la Alianza Cívica.@laprensa pic.twitter.com/rq7p7teUVP

— Cinthya Torres (@cinthyabri) 14 de marzo de 2019