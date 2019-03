Serie de beisbol con Puerto Rico no vende como otros eventos anteriores en el Estadio Dennis Martínez

Precios especiales en preventa, baja en los precios de las localidades más caras y hasta venta al dos por uno, fueron las estrategias utilizadas sin éxito para vender las tickets para la serie de beisbol entre las selecciones de Nicaragua y Puerto Rico, que se inicia este viernes en el Estadio Nacional Dennis Martínez.

Si bien la campaña en redes sociales impulsada por diversas personalidades y sectores no pudo hacer cambiar a la Federación de Beisbol de Puerto Rico en su decisión de asistir a la serie en Managua, al parecer sí tuvo un efecto en la fanaticada, pues hasta este miércoles, a dos días de iniciarse el evento, solo el 42.17 por ciento de las sillas disponibles aparecen vendidas, según el sitio web de la empresa comercializadora de los boletos.

Un conteo realizado por LA PRENSA este miércoles –la empresa comercializadora no ha ofrecido datos oficiales–, determinó que de un total de 47,100 boletos disponibles para los tres partidos de la serie, habían sido vendidos 20,116, es decir un 42.17 por ciento, una cifra que si bien es significativa, muestra un desinterés en esta serie internacional comparada a las dos anteriores que se han realizado en el Estadio Nacional Denis Martínez tras su inauguración en octubre de 2017.

Para la serie inaugural del estadio entre los equipos de Nicaragua y Taiwán, entre el 20 y 23 de octubre de 2017, en solo el día de apertura de las boleterías físicas y digital, se vendió un 85 por ciento del total de las tickets disponibles y el último registro fue de un 98 por ciento, según informe de la empresa comercializadora de las mismas.

Video que muestra cómo el Estadio Dennis Martínez se usó para reprimir

▶ El GIEI recopiló más de 10 mil fotografías y videos que son pruebas contundentes de la sanguinaria represión de la dictadura en #Nicaragua. Así operaban los paramilitares asesinos con la Policía Orteguista >> https://t.co/Z2tm7tDRZj #SOSNicaragua pic.twitter.com/fhftW6apy4 — LA PRENSA Nicaragua (@laprensa) 24 de diciembre de 2018

La segunda serie internacional fue contra Cuba, entre el 23 y 25 de febrero de 2018, y a 15 días del primer partido habían sido vendidas el 95 por ciento de las entradas totales, según informe oficial.

Pero en esta ocasión las números distan mucho. Para la serie con Puerto Rico, en detalle, para el primer partido el 15 de marzo aparecen registrados como vendidos 6,539 lugares, es decir, un 41.59 por ciento de los 15,700 que es la capacidad del estadio; para el del 16 la cifra aumenta a 7,463, un 47.54 por ciento; y para el 17 es de 6,114 o un 38.94 por ciento.

Pero se debe tomar en cuenta que el conteo realizado por LA PRENSA se basa en el sistema web de la empresa comercializadora de las tickets, que únicamente registra como vendidos los lugares, aunque muchos de estos posiblemente han sido reservados por los organizadores, la Federación Nicaragüense de Beisbol Asociado (Feniba) o el mismo régimen de Nicaragua.

De hecho, desde el primer mes de venta de las entradas, diciembre del 2018, la zona de mezzanine terreno de la tercera base (670 sillas) aparece como vendida en su totalidad para los tres partidos, lo que hace suponer que en realidad ha sido reservada.

De igual manera, la administración del estadio tiene convenios con empresas patrocinadores para entregarles pases de cortesías en series internacionales y además ofrece el sistema de membresía, en el que se paga un costo anual que permite la reserva de dos sillas para cualquier juego que se realice en todo el año.

Además, el nivel de ventas de entradas podría considerarse bajo tomando en cuenta que en preventa, entre el 19 de diciembre y 31 de enero, las tickets tuvieron precios especiales, en febrero se establecieron descuentos en las localidades más caras (mezzanine home plate, mezzanine terreno, home plate y VIP) y desde hace tres semanas las entradas son ofrecidas al dos por uno en todas las localidades (excepción jardín derecho).

Además, los medios oficialistas de radio, televisión, digitales y hasta en sus redes sociales, han realizado una campaña agresiva de promoción del evento desde diciembre de 2018.

Amigos @BeisbolPR tienen conocimiento que el gobierno de #Ortega atacó y asesinó a la población civil de #Nicaragua? No ayuden a normalizar los asesinatos, no lo decimos nosotros la comisión de expertos internacionales #GIEI de la @CIDH lo catálogo como crímenes de lesa humanidad https://t.co/I6UbvwSnlu — Bianca Jagger Nicaraguense por gracia de Dios 🇳🇮 (@BiancaJagger) 12 de febrero de 2019

Al igual que las cifras de ventas de boletos, el costo de la realización de esta serie se ha mantenido en secreto por la Feniba, que asegura que es esta organización la que está asumiendo los costos, aunque su presupuesto ya está comprometido para la organización de campeonatos nacionales de las diferentes categorías del beisbol, así como para otros gastos regulares, y en otras ocasiones ha aceptado que reciben partidas extraordinarias del gobierno para este tipo de eventos y la participación de sus diferentes selecciones en torneos internacionales.

Rechazo a la serie

La serie de fogueo entre Puerto Rico y Nicaragua ha causado una amplia crítica y rechazo social porque se jugará en el Estadio Nacional Dennis Martínez, mismo que, según investigaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), fue utilizado de palco para francotiradores el 30 de mayo de 2018, día de la masacre a la marcha de las madres.

Videos constatan que al percatarse que una parte del ataque provenía del Dennis Martínez, los manifestantes que estaban cerca a este gritaban que se debía tener cuidado; sin embargo horas después, en la caída de la tarde, se contaban seis muertos. Todos heridos de bala y que pertenecían al bando de los manifestantes que ese día salieron con la consigna “Nicaragua se une para exigir justicia”.

La utilización de las instalaciones deportivas como cuartel de la Policía Orteguista y paramilitares fue denunciado por personas que participaron en la marcha de las madres y también por algunos cronistas deportivos como Miguel Mendoza y Yader Valle, quienes posteriormente fueron vetados del estadio al ser declarados non gratos por solo decir la verdad.

Varias voces importantes en el país han pronunciado críticas a la realización de esta serie, entre ellas la escritora Gioconda Belli, la activista defensora de derechos humanos Bianca Jagger y hasta el mismo Dennis Martínez, quien dijo al diario puertorriqueño Primera Hora “No es momento de estar haciendo torneos internacionales porque la gente no va a ir. La gente está dolida y está viviendo unos momentos que no son para estar viendo este tipo de eventos”.

@BeisbolIPR No imagino a Roberto Clemente viajando a Nicaragua en estos dias crueles en que este país que él quiso, sufre muerte, prisión y la represión de sus gobernantes. No se puede venir a jugar en un lugar desde donde se disparó y mató inocentes manifestantes. #SOSNicaragua — Gioconda Belli (@GiocondaBelliP) 12 de febrero de 2019

De igual manera, Luis Roberto Clemente, hijo del astro boricua Roberto Clemente Walker, hizo un llamado a la federación puertorriqueña a no asistir a esta serie en Nicaragua, pero su presidente, José Quiles, mantuvo su posición que esta serie no tenía connotación política y que la llegada de su equipo no representaba un apoyo al gobierno de Nicaragua o ningún partido político.

