Más de 40 audiencias contra autoconvocados suspendidas en juzgados de Nicaragua

Desde el 26 de febrero previo al inicio del Diálogo Nacional, entre el orteguismo y la Alianza Cívica, para resolver la situación política social de Nicaragua, hasta ayer 14 de marzo, se han suspendido más de 40 audiencias contra autoconvocados en los diferentes juzgados capitalinos, aseguraron abogados de los presos políticos.

La principal razón de las suspensiones es que las autoridades del Sistema Penitenciario Nacional “Jorge Navarro” no trasladan a los presos políticos a los juzgados, pero tampoco argumentan porqué no lo hacen y los jueces no piden explicaciones.

Los juicios los están reprogramando para abril y mayo, mientras otros ni siquiera les han dado fecha aseguran abogados.

Juicio suspendido

Ayer, por ejemplo, una de las audiencias suspendidas fue el juicio contra Juan Ramón Mena Galarza, acusado de asesinato, secuestro, crimen organizado y otros delitos, en el Juzgado Noveno Distrito Penal de Juicio de Managua.

A Mena lo implican en la muerte de Erick William Espinoza Mendoza, hecho que se dio en mayo del 2018, en el sector de Altamira, Managua.

De igual manera lo señalan del secuestro, tortura y lesiones gravísimas contra el dirigente estudiantil Leonel Alberto Morales Henríquez, de la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua (UNEN).

Esos hechos supuestamente ocurrieron el 13 de Junio del año 2018, en el barrio Las Américas Uno”, según acusación del Ministerio Público.

Los jueces además de suspender las audiencias interrumpen el computo del plazo del proceso para que no opere la prescripción del caso y lo atribuyen a la fuerza mayor, aunque no la fundamentan.