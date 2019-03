La respuesta de la hija de Michael Jackson, Paris, al documental en el que se acusa de abusos a su padre

"No es mi papel", dijo Paris Jackson, de 20 años, quien en un mensaje de Twitter agregó que "no hay nada que pueda decir que ya no se haya dicho en su defensa"

Paris Jackson dice estar convencida de que las acusaciones en contra de su padre, Michael, no afectarán su legado. Getty Images

...

Comentarios