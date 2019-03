“En las comidas salen piedras, vidrios y hasta animales”. Levis Artola Rugama narra su estadía en la cárcel La Modelo

CONTENIDO PREMIUM.

Cerca de las 2:00 a.m. del viernes 15 de marzo, su último día en la cárcel, Levis Artola Rugama, conocido como el Canciller entre el liderazgo estudiantil que se levantó contra el régimen de Daniel Ortega, fue levantado con prisa de su celda en la cárcel La Modelo, en Tipitapa.

“Nos levantaron de una forma violenta, brutal. Nos pusieron las chachas en las manos y grilletes en los pies, estábamos desnudos e hicieron la requisa. Mi mirada estaba en la pared, porque no se puede ver a los funcionarios porque lo golpean a uno”, dice ahora en su casa, en San Dionisio, Matagalpa, al norte del país. Hasta ese sitio llegó en una camioneta proveniente del Sistema Penitenciario, el mismo día en que el gobierno excarceló a cincuenta reos políticos, a los que señala de cometer actos terroristas cuando, en realidad, participaron en protestas pacíficas.

“Después me llevaron a un lugar donde hicieron que me pusiera unas ropas andrajosas y esperé hasta en la mañana, cuando me hicieron firmar unos papeles que no me dejaron leer… no sabía que me iban a sacar”, cuenta sobre lo que ocurrió en un día cargado de emociones, en que el régimen montó un teatro para sacar a los presos políticos a escondidas, burlándose de sus familiares que, llenos de angustia, los esperaban desde el día anterior.

Artola, junto a los matagalpinos David de Jesús Lagos, Nelly Marily Roque Ordóñez y Solange Massiel Centeno Peña, fue llevado en una camioneta con vidrios oscuros, según él, “parecida a la que usan los paramilitares”, en la que los trasladaron a Matagalpa. Los primeros llegaron a la una de la tarde. Una hora más tarde el Canciller regresó a San Dionisio.

Las lágrimas de la abuela

Su abuela Rita Escoto Centeno estaba sola en la vivienda, limpiando una cocina cuando la sorprendió la llegada de su nieto. Rompió en llanto y lo abrazó.

“Entraron cuatro militares (custodios del Sistema Penitenciario) y dijeron que venían a dejar a mi muchachito y le preguntaron si venía sanito o enfermo, entonces yo les dije que si él venía enfermo, que no había problemas, que aquí lo llevaríamos donde un doctor”, cuenta la abuela.

La reacción de Artola fue otra. “Me quedé paralizado por sus lágrimas, quedé en shock”, dice antes que empezaran a llegar los familiares y amigos, algunos con la bandera de Nicaragua y pancartas con un enorme “Bienvenido Levis”.

Su testimonio sobre su vivencia en la cárcel se une al de otros presos políticos que han denunciado abusos del sistema orteguista, tanto en La Modelo como en las celdas policiales del Chipote.

Estar en ambas cárceles, “me ha ayudado a formarme un criterio y un carácter más fuerte. Hoy, en vez de tener miedo de volver a la cárcel, me siento con mucha más rebeldía para ir a Managua y marchar y pronunciarme siempre, no me importa volver a caer preso”, señala con firmeza.

Sentía que se asfixiaba

“Creo que superé el estar sin aire, sin oxígeno, estar asfixiándome en una celda tan pequeña de dos por uno y medio metros, superé no tener agua ni luz, desde que estuve en máxima seguridad a mí no se me dio sol, yo soy moreno y ahora salí blanco, ahora soy (parezco) europeo, realmente no me importa caer preso, porque necesitamos seguir luchando”, asevera el universitario.

Artola estudiaba Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua) y lo detuvieron junto a otros universitarios el 25 de agosto de 2018, tras una protesta en León. Tanto en el Chipote como en La Modelo, “violentaron mi seguridad física y sicológica a su gusto y antojo, tantas veces que perdí la cuenta”, relata Artola.

En la casa de la abuela feliz con su llegada, van y vienen decenas de personas, entre familiares y amigos. Quieren abrazarlo. Es tanta la gente que las mujeres de la casa preparan gallinas —unas para asarlas y otras para hacerlas en caldillo— y poder brindar la cena festiva a los visitantes.

Los castigos en las cárceles, dice Artola, fueron por rebelarse. “Es que me rebelaba contra todo, porque allí todo es violación a los derechos humanos”, sostiene.

Sin el derecho al sol y terrible comida

Sin derecho a visitas ni paqueterías, recluido en una diminuta celda oscura y sin ventilación. Además “me quitaron el derecho a tomar media hora de sol, nunca me dieron plan de llamadas, me quitaron el derecho a recibir libros y hasta la Biblia me quitaron”, cuenta Artola sobre los castigos que recibía.

Durante los casi siete meses preso, el universitario de San Dionisio enfermó varias veces de diarrea, porque “no sé si llamarle comida a lo que dan allí, porque salen piedras, vidrios y hasta animales… solo dan arroz y frijoles mal cocidos, porque son durísimos, por lo general estuve mucho tiempo con diarrea por comer eso, entonces consumía nada más avena”.

“Es triste y doloroso”, expresa Artola, contando que encerrado solo podía pensar en las represalias gubernamentales en las calles, temía por la seguridad de su familia que recibía constantes amenazas, pero en la oscuridad de la celda, “no podía leer y solo quedaba dormir, es lo único que se puede hacer allí… los 23 días que estuve preso en máxima seguridad se extendieron como mil años”.

El video de Yubrank Suazo

Hace poco más de una semana, luego de la difusión de un video desde La Modelo denunciando el maltrato que reciben los presos políticos, el líder estudiantil Yubrank Suazo fue recluido en el Infiernillo, una de las celdas de tortura donde meten a los opositores. Los demás presos también sufrieron represalias.

“Ese video fue un éxito porque evidenció lo que estaba pasando adentro, pero hubo repercusiones y estábamos viviendo requisas bastante denigrantes, las requisas son traumatizantes”, dice Artola.

Últimamente, el joven excarcelado compartía celda con Allan Enrique Alemán Castillo, estudiante de Enfermería originario de Carazo, de quien dice “está enfermo, padece de migraña y teníamos que hacer lo que llamamos ‘campaña de la patada’, que era patear y patear las puertas hasta que aturdidos por la bulla se aburrieran y le llevaran una aspirina”.

Como una experiencia “productiva, pero muy dolorosa”, califica el encarcelamiento. Mientras Yonarqui Martínez, abogada de Artola y otros presos políticos que lo visita el día de su liberación en Matagalpa, tampoco ha sido notificada sobre las condiciones jurídicas de la excarcelación del muchacho, uno de los más conocidos del movimiento estudiantil.

Su visión del diálogo

Levis Artola Rugama ofreció también sus puntos de vista sobre las conversaciones entre la Alianza Cívica y el régimen, aunque dijo que está “desconectado” de las noticias.

“Necesitamos que haya negociaciones serias, con garantes internacionales como la Unión Europea, la OEA (Organización de Estados Americanos), la ONU (Organización de Naciones Unidas) y todo aquel que pueda aportar, necesitamos cosas serias: la liberación de todos los presos políticos, que le regresen la personería jurídica a las organizaciones que son pioneras en democracia en Nicaragua, necesitamos que estas negociaciones se cumplan a cabalidad y que se den los cambios democráticos”, afirmó.