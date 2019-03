10 cosas que quizá no sabías sobre Cien años de soledad

Novela del escritor colombiano Gabriel García Márquez (Gabo), publicada en Buenos Aires, Argentina, el 30 de mayo de 1967 y la cual le ayudó a ganar el premio Nobel de Literatura en 1982. Es considerada una obra maestra de la literatura hispanoamericana y universal, y es una de las obras más traducidas y leídas en español.

1. Tiempo: Gabo tardó 18 meses en escribir el libro en dos máquinas de escribir: una Torpedo que compró en Caracas y una Smith Corona (eléctrica). Pero la idea original de la novela surge en 1952, durante un viaje que realiza el autor a su pueblo natal, Aracataca, en compañía de su madre.

2. Macondo: El nombre del pueblo imaginario en el que se desarrolla la historia era el de una finca bananera cercana a Aracataca, su pueblo natal. Macondo también es el nombre de un árbol pariente de la ceiba, que no produce flores ni frutos.

3. Censura: El régimen soviético eliminó en la edición en ruso partes de la obra que incluían escenas sexuales. Un ejemplo: el momento en que José Arcadio se acerca a una chica, la abraza para que sienta su miembro y luego hacen el amor en una carpa.

Lea también: 10 cosas que quizás no sabías sobre León Trotsky, el político y revolucionario ruso

4. Cine: Gabo no quería que Cien años de soledad fuese trasladada al cine, porque creía que cada lector imagina a los personajes de la novela como quiere. Pero hay una película japonesa inspirada en la novela que se llama Saraba Hakobune, de 1984 y Netflix presentará en una serie una adaptación de la obra que podría estrenarse en 2020.

5. Nombres: En Twitter hay 53 perfiles que se llaman José Arcadio Buendía y 75 Aureliano Buendía. Pero, según la Registraduría Nacional de Colombia, ningún colombiano se llama José Arcadio Buendía o Aureliano Buendía.

6. Título: En varias traducciones el nombre de la obra es otro. En la edición malaya es El juramento del séptimo descendiente. En hindi (uno de los dos idiomas oficiales en la India), se llama Centenario de la soledad y en Indonesia es Cien años de silencio.

7. Leyenda: Gabo visitó Buenos Aires solo una vez, tras publicarse Cien años de soledad, y se cuenta que no regresó a esa ciudad porque una bruja le dijo que no volviera adonde había encontrado la gloria. Aunque en varios artículos periodísticos se explica que no regresó porque no le gustó Buenos Aires, ya que se sintió abrumado por el fanatismo de los lectores.

Lea también: 10 cosas que quizá no sabía sobre Joaquín “El Chapo” Guzmán

8. Inglés: Se considera que el mundo conoció a Gabo cuando en 1970 salió la edición en inglés de Cien años de soledad, traducida por el cubano Gregory Rabassa. García Márquez dijo que la versión en inglés era mejor que la suya.

9. Edición pirata: La primera edición en China se realizó en 2011, pero en el país oriental ya existía una desde 1984, una versión pirata que vendió millones.

10. Dudas: De acuerdo con las cartas entre el Nobel de Literatura y algunos de sus amigos, las dudas sobre la calidad de la novela eran una constante preocupación de García Márquez.