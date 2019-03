Experimente vestir completamente de negro

Primero es importante entender por qué es su color predilecto. Respuestas que expresan que es por bajar de peso ópticamente, porque es fácil de combinar, porque no se pierde tanto tiempo buscando prendas en el armario, porque no se sabe cómo lucir otros colores, son totalmente válidas y se puede seguir buscando esos objetivos sin caer en el extremo y seguir usando el color negro.

Sin duda el color negro es de los más versátiles, un neutro acolor que aunque no luce a todos idóneamente, como nos tienen engañados, podemos lograr que luzca gracias a técnicas para hacer que se vea bien en combinación con otros colores, sobre todo si lo quieres lucir cerca del rostro.

La primera técnica para vestir color negro y que no sea un aburrimiento, es buscar prendas con diseños que tengan elementos que le hagan ver como una prenda fuera de lo común. Por ejemplo, una blusa con mangas al hombro, cuello redondo cerrado y recta en el cuerpo, si lleva uno o varios volantes asimétricos emulando un péplum, la hace una prenda poco común y ya no es el típico diseño.

¿Brillante o mate? Las telas con brillo pueden ser una tabla de salvación para lucir en color negro, puede ser desde llevar un brillo sutil, uno lustroso o algo más brillante. Por supuesto mientras más brillo tenga la tela es más apta para la noche.

Juegue con las texturas y observe como pasar de prenda que sale del común liso, hará que ese color negro tome un aire diferente en término de color, ya que la trama o urdimbre del mismo textil seguramente llevará otros tonos de hilo que le haga ver menos negro. Otras texturas pueden ser el cuero, la cuerina, el tejido de punto, malla, transparencias, tul, entre otros.

Use accesorios como pañuelos, joyería o bisutería en colores que den vida, en la tonalidad que más le luzca, desde la más oscura hasta la más pastel (luminosa) ya que le dará un toque que romperá con la monotonía del color. Los accesorios metálicos también permiten un juego interesante al look, aunque hay que tener cuidado para que durante el día no luzcamos un atuendo más apto para la noche con metalizados.