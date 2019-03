Mickey Mouse es el nuevo jefe de Deadpool, Homero Simpson y Wolverine

Ya es confirmado. Walt Disney Company adquirió una de las empresas de medios más grandes del mundo: 21st Century Fox, Aparte del enfoque económico de la noticia, los fans de Marvel Studios podrán cumplir uno de sus mayores sueños.

La noticia se dio a conocer este martes cuando la cuenta oficial de Twitter de 21st Century Fox informó que la adquisición de la empresa, a excepción de su división de noticias y deportes, por Walt Disney será efectiva desde el 20 de marzo del 2019 a las 12:02 a.m. (hora del este de Estados Unidos).

21ST CENTURY FOX ANNOUNCES COMPLETION OF DISTRIBUTION IN CONNECTION WITH DISNEY ACQUISITION: https://t.co/OHUJjX9w1k

— 21st Century Fox (@21CF) 19 de marzo de 2019