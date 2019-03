Actriz estrena la obra La suerte de la fea como “revancha” a los acosos

Jorge Galán anuncia novela sobre la violencia y huida a Europa de miles de centroamericanos

La actriz argentina Luciana Dulitzky dijo que estrenar la obraen “uno de los teatros más hermosos de Latinoamérica” -haciendo referencia al teatro Solís de Montevideo- es una “revancha” ante los niños que se metieron con su aspecto físico cuando era pequeña. “Yo tengo una infancia de haberme sentido fea, de haberme desarrollado, entre comillas, como fea, entonces, en ese sentido, a mí me resultó un desahogo y una revancha interpretar este papel”, declaró la intérprete.En este sentido, la también cantante detalló que desde que se lanzó esta pieza en su país -escrita por el dramaturgo argentino Mauricio Kartun y dirigida por Paula Ransenberg- le ha hecho crecer mucho como artista y le ha dado muchas oportunidades. “Nunca estuve dentro de los cánones de belleza convencional y crecí con complejo, por lo que algunas escenas y anécdotas que pasan en esta obra a mí me pasaron, o sea, yo me sentí muy identificada en un momento. Por eso digo que es una revancha, porque yo estoy recontenta de ser quién soy y de estar haciendo esta obra”, añadió.Dulitzky también explicó que desde que leyó el texto por primera vez se sintió conectada con el personaje, el cual se esconde en el foso de la orquesta a tocar la viola mientras que el público observa a una mujer bella que simula tocar. El problema era que Kartun, el autor del texto, había afirmado hace varios años que él siempre sería el responsable de dirigir el estreno de sus obras y esta pieza todavía no se había llevado a escena.“Le convencimos con mucho trabajo. Nos pusimos a ensayar para que nos diga que no en la cara, para que viera el trabajo y tomara la decisión en función de lo que veía, porque yo tenía una convención férrea de que el personaje y yo nos habíamos encontrado” recalcó y, entre risas, anotó que le hizo cambiar de opinión gracias a “la suerte de la fea”. Para Dulitzky este monólogo tiene una “profundidad desgarradora” que se mezcla con el “absurdo” de Kartun, quien mediante sus palabras “maravillosas” da un ritmo especial al material. Asimismo, la intérprete dijo que en esta apuesta tiene su propia “licencia poética”, ya que, mientras que ella está arriba del escenario pretendiendo tocar la viola por otra mujer, el que de verdad le pondrá música en directo a las funciones de hoy y mañana será el compositor Fede Berthet.