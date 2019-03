Empresarios advierten que si no se deroga la reforma tributaria no habrá ciclo agrícola en Nicaragua

Empresarios de diversos gremios se reunieron la mañana de este miércoles con el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y advirtieron que si no se deroga la reforma tributaria a mediados de abril, no. Michael Healy, presidente de Upanic, dio a conocer que la próxima semana presentarán un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma tributaria, la cual es de carácter recaudatorio, donde el más perjudicado es el productor y consumidores, acelerando el declive de la economía, que ya se encuentra en recesión debido a la crisis sociopolítica, que aún no se ha resuelto.Healy dijo que con la reforma los productores pagarán más de 69 millones de dólares en los impuestos Impuesto Selectivo al Consumo, (ISC), Impuesto al Valor Agregado, (IVA) y Derechos Arancelarios a la Importación (DAI), costo que al final se le trasladará al consumidor, que al final terminará pagando 400 millones de dólares.“Yo calculo que todo el sector agropecuario va perder entre 300 mil a 400 mil empleos, hay que ser bien claro en este proceso, hoy por hoy puedo decir que el ciclo agrícola se ve negro, significa que no va haber ciclo agrícola, encima de eso tenés un gran problema que esto va aumentar la informalidad y el contrabando y la informalidad créeme que no le abona ningún centavo al Gobierno, es solo los trabajos formales lo que le abonan riqueza al Gobierno”, dijo Healy.Además, destacó que que con esta reforma el régimen hunde la economía del país en “85 kilómetros por hora, acelera la caída”. Por su parte José Adán Aguerri, presidente del Cosep, manifestó que aún no se ha terminado de ver el impacto que tendrá la reforma fiscal porque “no se han agotado los productos que están en inventario, todavía hace falta ver ese incremento”. “Aquí reiteramos la urgencia de una salida política, aquí hemos visto los últimos meses el incremento en el costo de la adquisición de divisas, hemos visto el incremento de la alícuota del pago del IR, hemos visto el incremento de la patronal del INSS, hemos visto el incremento de la energía, de los combustible, y es importante entender que esto a producido también con la reforma fiscal el incremento en el IVA, de productos que son sensibles a los ciudadanos que están dentro de la canasta”, sostuvo Aguerri.Guillermo Jacoby, presidente de Apen, dijo que la situación también afecta al sector agroexportador ya que en el mercado local pueden transferir el costo del producto al consumidor pero en las exportaciones no se puede modificar el precio internacional. “Las proyecciones para las exportaciones en el 2019 ronda entre 5 y 10 de disminución, estamos hablando de disminuir nuestras exportaciones de seguir en esto de 200 a 300 millones de dólares, el impacto será enorme y esto ya lo empezamos a ver”, dijo Jacoby.