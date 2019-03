La mayoría de las enfermedades en Nicaragua son prevenibles, asegura epidemiólogo

Lavado de manos es primordial

Casos de neumonía

La temporada de verano , en la que se incrementan los fuertes vientos y el polvo, conlleva a que las enfermedades respiratorias y dermatólogas se disparen. Sin embargo, todo esto se podría prevenir si los nicaragüenses contaran con un sistema de promoción y prevención, expresa el epidemiólogo Leonel Argüello. Alergias en la piel y respiratorias, picazón, asma y neumonía son algunas de las enfermedades que se puede contraer en esta temporada. Mucha gente las padece producto de microorganismos que viajan a través del viento, “eso hace que se incrementen las enfermedades gastrointestinales” (diarrea), explica el especialista. “Cuando hay mucho viento la comida tiende a contaminarse más”, afirma.El cambio de temperatura afecta también al aparato respiratorio porque ataca a las defensas del ser humano, vulnerándolo a que se enferme de una gripe o neumonía. “Uno como ciudadano debe conocer que para los meses tales hay alergias, más enfermedades respiratorias, neumonía y uno debe tener protección. ¿Cuál es la ventaja de que uno sabe estas cosas? vos tomás medidas para prevenirlas”, señala Argüello.“Lo que pasa en este país es que no tenemos educación, nos falta muchísimo. Tenemos un sistema que es más de atención médica que de promoción y prevención, que es lo que la gente necesita. ¿Hay campaña para hacer ejercicios? no, no tenés facilidades para eso. El gobierno debería promover este tipo de sistema”, resalta elLa principal recomendación que brinda el especialista es que “hay que ser más obsesivo con el lavado de las manos con agua y jabón, poner la basura en su lugar, hidratarse y destruir los criaderos de mosquito”, esto para prevenir que la población del zancudo se propague para el invierno. Según el médico, “con lavarse las manos disminuís 50 por ciento de riesgos en enfermedades respiratorias”.De acuerdo al Ministerio de Salud (Minsa), 57 personas han muerto en Nicaragua a causa de neumonía en lo que va del 2019, reportándose en la última semana 2,002 nuevos casos para un total de 21, 039 casos en el primer trimestre del año, un 15 por ciento menos que en el mismo período del año pasado. Sobre este tema, el epidemiólogo Leonel Argüello, destaca que lo importante en la medicina es saber cuál es la tendencia , lo que uno aspira es que la tendencia vaya bajando, porque significaría que uno está previniendo.