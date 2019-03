Estados Unidos se reúne con socios para presionar más a la dictadura de Daniel Ortega

Propiedades en la mira

Estados Unidos realiza coordinaciones con países europeos, con los que busca sumar esfuerzos para presionar aún más al régimen de. La presión implicaría imponer más sanciones a la dictadura, entre ellos a “militares” que hayan participado directamente en la represión contra la ciudadanía, que inició en abril del año pasado y que dejó al menos 325 muertos.La información fue publicada por el diario ABC, de España, que se basó en las declaraciones del enviado especial de Estados Unidos para Centroamérica, Todd Robinson, de visita en Madrid.“Los militares tienen propiedades en Europa, y quizá también en EE. UU. Estamos teniendo discusiones positivas con nuestros socios europeos sobre las rutas para presionar al régimen y empujarlos a negociar”, reveló Robinson.Según el diplomático, van “a seguir presionando con las sanciones” y seguirán identificando “a personas en el régimen y militares que han reprimido violentamente los derechos de los nicaragüenses”. A Robinson no le cabe duda de que la estrategia estadounidense “funcionará”.Robinson expresó además su respaldo a un enfoque internacional “que ayude al pueblo nicaragüense a encontrar una solución pacífica, democrática y comprensiva a la crisis actual”. En días recientes, en una conferencia telefónica, el enviado especial para Centroamérica pidió elecciones adelantadas y dijo que EE. UU. quiere ver “nuevos líderes” en las próximas elecciones de Nicaragua, lo que excluiría a Ortega y su esposa Rosario Murillo.La crisis severa de derechos humanos, que sufre el país ha dejado además de los muertos, miles de heridos y cientos de presos políticos. El último dato de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) indica que en el país hay al menos 647 manifestantes encarcelados.Entre los socios europeos, mencionados en la nota de ABC, están España, pero Robinson cita otras discusiones.“Hemos pedido ayuda a Europa y también a España. Hemos tenido discusiones positivas en Berlín y en Bruselas, donde hemos encontrado consenso global en la manera de continuar apoyando unas negociaciones, y mirando la posibilidad de más acciones, coordinando y cooperando”, afirmó Robinson.A través del jefe de Relaciones Públicas del Ejército de Nicaragua, el coronel Álvaro Rivas, el Ejército rechazó lo planteado en el artículo de ABC. Rivas señaló que la foto del artículo es de miembros de la Dirección de Operaciones Especiales (DOEP), “quienes no forman parte de la estructura orgánica del Ejército”. La DOEP es parte de la Policía Orteguista. “No existe un solo hecho donde esté involucrado personal de nuestra institución en actividades de orden público”, asegura la institución militar que ha sido criticada por no contribuir al desarme de los paramilitares.