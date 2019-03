El salsero Luis Enrique pospone concierto en Puerto Rico por diferencias con productor

La empresa promotora del salsero nicaragüense Luis Enrique anunció este jueves que pospuso el concierto del 6 de abril en Puerto Rico por diferencias entre el artista y el productor Tommy Stuart. Según un comunicado de los representantes del cantante, será notificada una nueva fecha de la presentación en San Juan.El concierto del intérprete de “Yo no sé mañana” forma parte de una gira por Latinoamérica y Estados Unidos, que ha incluido México, Los Ángeles (EE.UU.) y próximamente Panamá.El artista ha dicho que ansía presentarse en Puerto Rico, donde vivió a principios de la década del noventa y rápidamente comenzó a cosechar frutos con su música.“Para mí, esa primera parte de mi carrera es algo que lo recuerdo con mucho cariño. A Puerto Rico no lo puedo ver nada más como un trampolín. No solo se dio mi música como músico, sino mi vida como tal”, contó a Efe en una entrevista en el 2018 en San Juan. “Puerto Rico fue mi primer país latinoamericano que viajaba y me identificaba con ríos, mares, montañas y comida”, contó.Luis Enrique llegó a la isla en su adolescencia, luego de viajar desde Nicaragua hasta México, ir a los Estados Unidos, donde estuvo como indocumentado durante diez años, hasta que llegó a Puerto Rico, donde dijo que “por primera vez” tuvo “estabilidad económica”.El artista plasma esta y otras historias en su libro, “Autobiografía, El príncipe de la salsa”, donde cuenta los más de trece años en los que no vio a sus padres.La gira del llamado “Príncipe de la salsa” coincide con sus 30 años de carrera, en la que ha cosechado éxitos como “Yo no sé mañana”, “Date un chance”, “Así es la vida”, “Desesperado”, “Solo” y “Mi mundo”.