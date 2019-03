Nicaragüense es decretado campeón panamericano amateur de ajedrez

Va por el mundial

Oficialmente Lester Jiménez Raitt es el primer nicaragüense en ganar un Campeonato Panamericano Amateur Absoluto de, en específico el realizado en Panamá en noviembre pasado.Jiménez había ocupado el segundo lugar del torneo en la categoría Sub-2000, al ser superado por medio punto por el colombiano Vladimir Ossa, pero después de un reclamo realizado por la Federación Nicaragüense de Ajedrez, los organizadores del evento invalidaron la actuación del sudamericano al detectar que él debía jugar en la categoría superior, la Sub-2300.En una de las nueve partidas del torneo, Jiménez había derrotado a Ossa en el duelo particular, pero el colombiano le aventajó por medio punto en el acumulado. Pero esto fue invalidado.“A Ossa lo iba a enfrentar en el Mundial, así que empecé a investigar un poco sobre él para plantear una buena estrategia, fue así que me di cuenta que él no pertenecía a la categoría e informé a la federación, que hizo el trámite con la federación panameña”, relató Jiménez. En primera instancia Jiménez había ganado el segundo boleto al Campeonato Mundial Amateur, pero ahora participará en este como el campeón del Panamericano.Jiménez ahora está en busca de los recursos para poder pagar el viaje a Manzanillo, México, donde se realizará el Mundial, del 29 de junio al 7 de julio.El ajedrecista recurrió a la federación de esta disciplina, que aunque ha mostrado su respaldo total, no tiene los recursos para apoyarle, de igual manera, en el Instituto Nicaragüense de Deportes le han dicho que no tienen recursos suficientes.