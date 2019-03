Zona de Strikes: ¿Los Dantos son el mejor equipo del Pomares?

Un año después de ganar el campeonato, los Dantos dan la impresión de ir por el otro. Este equipo, armado en principio como una tropa cuyo fundamento radicaba en su ataque, luce ahora como un plantel balanceado y no será fácil hacerlo desistir de ir por un nuevo título en este 2019.Claro, es demasiado temprano como para tener una idea clara de lo que sucederá en el Pomares cuando solo han transcurrido 12 de los 51 juegos que conforman la primera vuelta. Luego hay 18 en la segunda.Sin embargo, la solidez en todas sus áreas y la solvencia con que han resuelto todas sus cuatro series, nos indica que son los más firmes candidatos al título y que verlos repetir es una probabilidad elevada. Esta tropa, actualmente con balance de 10-2, dispone de un ataque fuerte, liderado por Ofilio Castro y Ronald Garth, más un evolucionado Benjamín Alegría y el siempre eficaz Rafael Estrada.Pero además, Omar Mendoza ya mostró su material y Mike Loáisiga está encendido. Solo falta que Felipe Aguilar agarre el paso y que William Rayo recupere su salud. Pero no fallarán por falta de pólvora. ¿Y el pitcheo? Bueno, los Dantos son líderes en bateo con .350 de forma colectiva. Y en pitcheo son segundos con 3.03, solo detrás del 2.71 de los Leones. Así que no hay dudas de que tienen balance. Jorge Bucardo es la mejor pistola de los Dantos (y quizá del país) pero ahora se le ha unido Ronald Medrano, más Gustavo Martínez y Braulio Silva, con un bullpen que no impacta pero hace su trabajo. No se trata de un trabuco como los que estructuró el Ejército en los años ochenta y que les permitió ganar títulos en 1985, 1987 y 1988. Incluso, en 1991, pero tiene una calidad que en este contexto no se discute. Será interesante observar su consistencia a través del torneo y estaremos atentos a los Indios del Bóer, Leones y el Frente Sur, pero por lo que han mostrado hasta ahora, se que ve que no vienen con bromas. El último equipo en ganar dos campeonatos en línea en Primera División fue el Bóer en 1995 y 1996. Los Dantos tienen ese reto ahora, a pesar que el camino apenas empieza.