Lupita Nyong’o: “Soy mi peor enemiga cada vez que trabajo en un proyecto”

Ver esta publicación en Instagram Eerie but cute. Well done #UsMovie Una publicación compartida de Jordan Peele (@jordanpeele) el 26 Feb, 2019 a las 9:07 PST

Ver esta publicación en Instagram 👆🏾 #UsMovie @monkeypawproductions Una publicación compartida de Jordan Peele (@jordanpeele) el 27 Feb, 2019 a las 8:29 PST

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jordan Peele (@jordanpeele) el 6 Feb, 2019 a las 9:09 PST



La sombra de los demonios internos, tanto individuales como colectivos, sobrevuela el terror político de “Us”, una cinta protagonizada por Lupita Nyong’o y cuyo argumento empleó la actriz para explicar por qué cuando comienza un proyecto se deja llevar por el miedo y la incertidumbre. “Esta película va de cómo podemos ser nuestros peores enemigos. Y yo soy mi peor enemiga cada vez que trabajo en un proyecto. Siempre empiezo con la duda, siempre empiezo con el miedo. Siempre trabajo con algo que no he hecho antes”, explicó la intérprete en un encuentro con los medios en el que participó Efe.“Así que hay un miedo a lo desconocido, sobre si voy a tener éxito o no con eso, y a las cosas que aún no sé sobre el personaje. Y en esta película tenía que descifrar dos personajes así que estaba impregnada de miedo, casi paralizada por eso, de hecho”, añadió.Ganadora del Óscar a la mejor actriz de reparto por “12 Years a Slave (2013)”, la keniana nacida en México encabeza ahora el reparto de “Us”, la nueva propuesta del realizador Jordan Peele y que es su primera película tras su aclamado debut en la dirección con “Get Out” (2017).De nuevo combinando el terror con la reflexión social y política, “Us” se centra en un matrimonio negro y sus dos hijos que ven interrumpidas sus vacaciones cuando aparecen en la puerta de su casa unas escalofriantes figuras: las de cuatro personas que parecen dobles de cada miembro de la familia. El declive del sueño americano, las miserias de la sociedad contemporánea, la represión y el rechazo al diferente, la psicosis colectiva y el espejismo del consumismo son algunos de los temas que aborda este largometraje por medio de los “doppelgnger”, dobles perversos que difuminan los límites entre el bien y el mal.“Muchas buenas cosas pueden surgir de escuchar perspectivas que no solemos escuchar. Y de eso trata esta película: de la manera en que estamos ciegos a los monstruos que a veces ayudamos a construir”, explicó Nyongo. El juego con los “doppelgnger” permitió a Nyongo jugar con dos personajes opuestos en apariencia pero conectados por vínculos esenciales.“Le estoy muy agradecida a Jordan porque realmente me dio un mapa para crear estos dos personajes y siempre tuvo la intención de que ambos fueran tridimensionales y de que nosotros tuviéramos una perspectiva equilibrada de ambos”, apuntó., que convirtió a Peele en uno de los cineastas más comprometidos con la causa afroamericana del panorama contemporáneo, gran parte de Hollywood esperaba que continuara por ese camino.Sin embargo, y pese a que una familia negra lidera la acción de “Us”, todo el equipo del filme se ha esforzado por matizar en la promoción que esta cinta apunta otros significados. “Es algo que no experimentamos muy a menudo”, indicó la actriz sobre el hecho que haya una familia negra “en el centro de una película de terror”.“Pero la raza no es el tema de la película. De hecho, es discretamente insustancial en esta historia. Pero ya solo eso es un comentario social: que a veces la norma pueda ser lo negro y que otra gente se pueda identificar con eso”, apuntó. Rendida sin resistencia al talento de Peele (“es un visionario, es extremadamente inteligente”, dijo), Nyongo recordó divertida cómo Daniel Kaluuya, protagonista de “Get Out” y compañero de ella en “Black Panther” (2018), fue la pieza clave para que llegara a “Us”. “Me dijo: Jordan querría conocerte. Le puedo dar tu contacto?. Y yo le dije como: A qué estás esperando? Esa no es una pregunta. Hazlo inmediatamente”, señaló entre risas.Sin declararse una fan absoluta del cine de terror, Nyongo contó que Peele le puso “deberes” para “Us” y, para inspirarse, tuvo que ver cintas como “Let the Right One In” (2008), “The Birds” (1963), “Funny Games” (1997), “A Tale of Two Sisters” (2003) o “Annihilation” (2018). Pero sí valoró especialmente que este género tenga algo “terapéutico” y que permita a la gente poder “ir a lugares oscuros” de sí mismos y exorcizar sus demonios. “Creo que es por eso por lo que nos gustan las películas de terror. Todos llegamos a un acuerdo por el que entramos en esa sala oscura para ser asustados, para ver algunas cosas repugnantes, y de alguna manera vamos a estar todos bien porque saldremos y estaremos libres de pecado”, dijo.