Presos políticos están desesperados por ser excarcelados

Libertad de reos políticos no significa impunidad

Exigen libertad definitiva

Reacciones positivas

162 reos de conciencia han sido excarcelados en las últimas semanas; sin embargo, a ninguno de ellos le entregaron algún documentos que explique su situación legal.

El abogado de la Comisión Permanente de los Derechos Humanos (CPDH) y defensor de los presos políticos, Julio Montenegro, no entiende la lógica del plazo máximo de noventa días que pidió el régimen de Daniel Ortega para excarcelar a todos los presos políticos, y explicó que basta declarar nulos los procesos judiciales para que esas personas salgan en libertad automáticamente. “Considero que perfectamenteestas personas (presos políticos), porque las personas, todos y cada uno de ellos están desesperados por salir. Algunos de ellos incluso quedaron con lesiones en sus cabezas, lesiones en su cuerpo, les puedo mencionar a Roberto José Cruz que tiene tres procesos encima, uno de ellos con condena, también Hugo Ríos, de Matagalpa, quien al ser arrestado fue culateado”, manifestó el abogado.“Por qué estas personas van a esperar tanto tiempo cuando ellos pudieran estar en sus casas siendo atendidos… No entendemos esa mecánica, no entendemos esa lógica porque así como de manera masiva -en siete u ocho meses- hemos tenido más de 400 personas encausados por qué en poco tiempo no podemos tener la libertad de todos ellos”, cuestionó Montenegro.Por otro lado, el abogado precisó que en ningún momento la libertad de los presos políticos significa que se vayan a dejar impunes los crímenes que se cometieron en el país, simplemente se les debe dejar libre porque ellos son inocentes y los procesos judiciales que hay en su contra han violado todos los procedimientos legales. “Aquí tendrían que anularse esos procesos, después seguir con un proceso investigativo y esta vez que se cumpla con los cánones que la ley establece tanto para los investigadores, los acusadores y los jueces, porque ahí también tenemospor qué dentro de un sistema de Ordice, donde es para designar trabajo de acuerdo a la carga laboral de cada juez, los casos siempre caen en los mismos juzgados”, cuestionó Montenegro.“Es fácil, declaro nulo el proceso como consecuencia de ello quedan en libertad y si hay alguna persona que se tenga algún indicio fuerte de que es responsable de algún delito, porque esto no significa impunidad, pues perfectamente hay que armar un equipo creíble de investigadores, orientados por fiscales creíbles, para llevar adelante el proceso”, precisó el abogado. La dictadura ha señalado a los presos políticos de “terrorismo” y algunos, como el líder campesino Medardo Mairena, ya han sido condenados a penas que ni siquiera se contemplan en el Código Penal nicaragüense.El Comité Pro Liberación de Presos y Presas Políticas demandó ayer que mientras no se liberen a todos los y las presas políticas no se inicien las negociaciones entre la Alianza Cívica y el orteguismo. Además, exigen lapolíticos y no como contempló la mesa del Diálogo Nacional el miércoles mediante comunicado que daban plazo de 90 días para liberarlos y bajo el ordenamiento jurídico del país, lo que da pie a sacarlos con las medidas cautelares que ellos quieran y no liberación total. “No apoyaremos ningún otro acuerdo ni ninguna otra solución”, dice el comunicado. Otra inquietud planteada es la necesidad de establecer un calendario y mecanismo público de las liberaciones. “Exigimos que los dejen en libertad total, que anulen los procesos viciado para eso no necesitan 90 días”.El compromiso del régimen de Daniel Ortega de liberar a los presos políticos en un plazo no mayor a 90 días ha tenido reacciones positivas de los actores y organizaciones internacionales que han estado empujando sanciones a Nicaragua si el régimen no mostraba voluntad. Personalidades como el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, la subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Kimberly Breier y el Gobierno de Alemania se pronunciaron ayer en su cuenta de Twitter.