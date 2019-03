Apoyo a familiares de presos

Ortega reprimió otra vez

La Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) llamó a los nicaragüenses a realizar piquetes a nivel nacional este sábado 23 de marzo de 2 a 4 de la tarde como forma de protesta contra el régimen de Daniel Ortega. “Tenemos que estar en todos los territorios de manera organizada”, afirmaron los miembros de la Unidad.Violeta Granera, miembro de la UNAB, mencionó a través de una conferencia dey de protesta en contra del poder.La UNAB dijo además que el plazo de liberación de los presos políticos en 90 días es excesivo e inhumano y que los reos no pueden permanecer un día más en las mazmorras del régimen. La organización expresó que los secuestrados tienen que salir en el menor plazo posible y apoyó la demanda del Comité de Pro Liberación de Presas y Presos Políticos, quienes piden que todos sean liberados en no más de 15 días.Granera dijo que si en ese plazo que exige el Comité el régimen orteguista no libera a todos los presos políticos, la UNAB convocará a una movilización multitudinaria en Nicaragua. La dictadura de Daniel Ortega se comprometió este miércoles a liberar a todos los presos políticos en un plazo no mayor de noventa días. Para ello, invitó al Comité Internacional de la Cruz Roja quienes este viernes se unirán a la mesa de negociaciones. Su participación será la calendarización de los presos políticos y el proceso de excarcelación.La última marcha, realizada el sábado pasado, fue brutalmente reprimida por la Policía Orteguista (PO). Ese día fueron detenidas 164 personas, pero el régimen se vio obligado a liberarlos la misma noche del sábado, por la presión internacional y las gestiones de los miembros de la organización opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.