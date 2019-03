Jonathan Loáisiga hizo el equipo y debuta el 3 de abril ante Detroit

Un día después de sortear a los Filis de Filadelfia en una estupenda jornada, solo alterada por dos jonrones, pero aderezada por siete ponches en cuatro episodios, Jonathan Loáisiga fue informado que hizo el grado en el equipo de los Yanquis de Nueva York. Loáisiga, de 24 años, dispone de un impresionante arsenal, pero su reducida experiencia y su historial de lesiones levantaban algunas interrogantes, sin embargo, los Yanquis han sido firmes creyentes en su potencial y ahora le han abierto un chance en el staff.“El mánager Aaron Boone y el coach de picheo Larry Rothschild me informaron que hice el equipo y me felicitaron por mi trabajo”, indicó Loáisiga con una alegría natural. El nica cerró el Spring Training con 2-1 y 6.75, más 18 ponches en 16 innings lanzados.Loáisiga, quien tras ser sometido a una cirugía Tommy John y después de un veloz tránsito por las Menores con los Yanquis, hizo su debut en las Grandes Ligas el 15 de junio del año pasado con cinco ceros ante Tampa Bay, debutará el 3 de abril contra Detroit. Como ustedes saben, los Yanquis no tendrán a su “as” Luis Severino durante todo el mes de abril debido a una lesión en el hombro y tampoco a CC Sabathia, quien ha iniciado con más lentitud su preparación por una lesión en la rodilla, en la que fue operado.Sin embargo, Sabathia estará en el roster inicial de 25 jugadores porque debe cumplir una suspensión de cinco juegos, tras haber golpeado al receptor de Tampa, Jesús Sucre, el 27 de septiembre del año pasado. Una vez superado el castigo, seguirá preparándose. Eso explica el hecho de que Loáisiga se quedará un tiempo en Tampa, en el campamento de los Yanquis y se unirá al equipo tras la suspensión de Sabathia para lanzar el miércoles 3 de abril frente a los Tigres en el Yankee Stadium a las 2:05 de la tarde. “Nosotros creemos en la capacidad de Luis Cessa, Domingo Germán y Jonathan Loáisiga. Estos chicos se han ganado el derecho a una oportunidad y van a tener esa oportunidad”, dijo el gerente general de los Yanquis, Brian Cashman y así ocurrió. Detalles del nica Durante el entrenamiento de primavera, Jonathan Loáisiga actuó en seis partidos, cinco de ellos como abridor y tuvo balance de 2-1 y 6.75, en 16 episodios, con 13 hits permitidos, de ellos cuatro jonrones, con 12 carreras limpias, siete bases y 18 ponches. El año pasado, Loáisiga acumuló 2-0 y 5.11 en nueve intervenciones, cuatro de ellas como abridor. Acumuló 24.2 episodios, 26 hits, tres jonrones, 14 carreras limpias, con 12 bases y 33 ponches. En sus primeras tres salidas tuvo 2-0 y 1.93, luego se lesionó.